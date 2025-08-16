Sport

“УШЋЕ”, ПРОТИВНИК ЗА ПОШТОВАЊЕ

vladecaglas Komentara (0)

Трећи овосезонски сусрет у МоцартБет Првој лиги “Борац 1926” ће одиграти вечерас, 16. августа, од 19 сати на Градском стадиону против новобеоградског “Ушћа”.

Игор Бонџулић и Никола Стевановић

– У прва два кола показали смо стабилност и обе утакмице смо одиграли на доста добром нивоу. Нажалост, у Крушевцу нисмо остварили жељени резултат, али то је фудбал. Важно је истаћи да је тим добио физиономију, тако да ће 90 одсто оних играча који су играли у претходних 180 минута наступити и овог пута. Зато ће “освежавање” тима бити од изузетне важности, јер смо до сада исказали висок ниво трчања и борбености. Такав приступ игри очекујем и у дуелу са “Ушћем” – рекао је шеф стручног штаба “Борца 1926” Игор Бонџулић.

О наредном противнику Бонџулић има позитивно мишљење и указује на његове особине.

– Ради се о “тврдој” екипи која зна да игра на резултат и јако је тешко играти против таквих тимова. Иако нам додељују улогу фаворита, морамо бити опрезни без обзира што се ради о новајлији у лиги. Екипа са Новог Београда у свом саставу има знатан број младих талентованих играча жељних афирмације и то је практично развојни клуб суперлигаша “ИМТ”-а.

Због добијена два жута картона и искључења на утакмици против “Трајала” Бонџулић неће имати право да води свој тим у овом сусрету, а овако коментарише своје и кажњавање његовог колеге Радојице Васића који је одмах добио црвени картон.

– Свакако није оправдање то што је свима нама стало да урадимо што више на свакој утакмици. Чак је и играче у једном периоду захватила нервоза, срећом брзо су се смирили. Потрудићемо се да наше реакције на неке судијске одлуке не буду тако бурне и исхитрене. У сваком случају имамо квалитетан тренерски кадар, тако да ће свако ко буде водио екипу то урадити на најбољи начин.

И стандардни првотимац Никола Стевановић очекује тешку, борбену и неизвесну утакмицу, јер се у ова два кола показало да су тимови поприлично изједначени у квалитету.

– У сваком мечу пред својим навијачима идемо на победу. Тако ће бити и овог пута. Оптимиста сам, као и моји другови из тима и позвао бих чачанске љубитеље фудбала да дођу у што већем броју зато што нам играње пред испуњеним трибинама даје додатну енергију и мотивацију.

Играма у прва два кола, нарочито приказаним карактером, играчи “Борца 1926” су заслужили максималну подршку навијача.

В. Д.

