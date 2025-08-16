ОБАВЕЗА ДА ЧУВАМО ПРИРОДУ, ПРАВО ДА УДИШЕМО ЧИСТ ВАЗДУХ

Квалитет ваздуха један је од главних фактора чисте животне средине и здравог окружења. Није тачно да треба да очекујемо да неко други чува и штити нашу животну средину, воду, ваздух, земљиште, то морамо сами урадити, јер све зависи управо до нас. Иако је квалитет ваздуха у граду на Морави према последњим подацима оцењен без прекорачења граничних вредности за кључне загађујуће материје, морамо наставити даље, јер долазе хладни дани, када највише опасности прети загађењу ваздуха.
– Када је реч о самом квалитету ваздуха чињенице су врло јасне. Према подацима Завода за јавно здравље, ваздух у Чачку је тренутно у првој категорији, што значи да нема прекорачења граничних вредности за кључне загађујуће материје попут сумпор-диоксида (СО₂), чађа, азот-диоксида (НО₂), суспендованих честица (PМ₁₀ и PМ₂,₅) и укупних таложних материја. Све ове измерене вредности неколико месеци уназад биле су значајно испод прописаних граничних вредности. Ови подаци показују да Чачак нема трајно лош квалитет ваздуха, већ да је проблем сезонског карактера, најизраженији у зимским месецима, када се интензивније користе индивидуална ложишта и када временски услови, попут температурне инверзије, погодују задржавању загађујућих материја у нижим слојевима атмосфере. Чак и током зимских месеци та одступања од граничних вредности нису константна, већ се јављају периодично током појединих дана или временских интервала у току дана – рекла је Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника за област заштите животне средине.
На територији Чачка нема великих извора загађења ваздуха, нема великих индустријских комплекса, каменолома, основни извори загађења у нашем граду су: интензиван локални и транзитни друмски саобраћај, индивидуална ложишта, као и постројења за производњу топлотне енергије. Само у нашем граду регистровано је 50.000 моторних возила. Вожња бицикла или шетња одличне су алтернативе да помогнете свом телу и организму, али и животној средини.
– На квалитет ваздуха у Чачку утиче више фактора, али као главни извор загађења, нарочито током зиме, издвајају се индивидуална ложишта односно домаћинства која се греју на угаљ, дрва и друга чврста горива. Та ложишта емитују велику количину PМ честица, што је један од најопаснијих загађивача по здравље. Бавећи се овом проблематиком дошли смо до податка да на територији Чачка постоји око 11.000 активних ложишта. Поред тога, доприноси и саобраћај, посебно старија возила која користе дизел као гориво. Треба нагласити и релативно неповољан географски положај Чачка, јер се ми налазимо у котлини, што значи да се загађујуће материје зими дуже задржавају у нижим слојевима, нарочито у данима када нема ветра и када је присутна температурна инверзија – казала је наша саговорница.
Локална самоуправа, у сарадњи са Министарство заштите животне средине, активно спорводи мере које утичу на побољшање квалитета ваздуха, а раде и на уклњаљу фактора који загађују ваздух. Град Чачак континуирано спроводи пројекте замене уређаја за грејање у домаћинствима која користе нечисте енергенте, у циљу смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта која су се показала као један од највећих извора загађења у зимском периоду.
– Као одговорна локална самоуправа приступили смо системском решавању проблема, и предузели више конкретних мера, како краткорочних, тако и дугорочних. Прво, заменили смо котларнице у бројним јавним установама, у школама, вртићима и факултетима које су годинама користиле угаљ, нафту или лож-уље као енергент. Уместо тога, изграђене су гасне котларнице чиме смо смањили емисију штетних гасова и РМ честица у непосредној близини најмлађих и најосетљивијих категорија становништва. Баш сада је у току изградња контејнерске гасне котларнице у Машинско-саобраћајној школи. Паралелно са тим, сваке године се реализује садња нових стабала. Само у последњих неколико година засадили смо преко 6.000 садница, уз напоре да у сарадњи са ЈКП “Градско зеленило” уредно одржавамо и постојеће зелене површине. Зелени појасеви у граду су од изузетног значаја за природно филтрирање ваздуха. Веома важна мера је и унапређење енергетске ефикасности, како у јавним објектима, тако и у приватним домаћинствима. Град Чачак већ неколико година директно субвенционише грађане који желе да замене стара ложишта еколошки прихватљивијим решењима, као што су гасни котлови или системи на пелет. Та мера је имала велики одјек, и интересовање расте из године у годину. Препознајући озбиљност изазова, приступили смо и изради Плана квалитета ваздуха, стратешког документа који ће обухватити све релевантне параметре и предвидети конкретне мере и активности за даље унапређење стања у области квалитета ваздуха. Такав документ је предуслов за системско деловање и основ за дугорочне јавне политике у овој области – казала је Петронијевић и додала да се све активности спроводе у сарадњи са струком, институцијама и што је најважније, уз подршку грађана који све више препознају значај животне средине и спремни су да и сами буду део решења.
Како је истакла помоћница градоначелника, потребно је правити поређења са ранијим стањем, јер је важно да се види права слика, односно, напредак у решавању овог проблема. Успостављањем Сталног програма контроле квалитета ваздуха у Чачку могу се видети конкретни подаци о квалитету ваздуха за период од годину дана.
– Раније у Чачку и Србији генерално, систематско праћење квалитета ваздуха није било развијено, па нисмо ни знали какав ваздух удишемо, нити су се могле мере адекватно планирати. Стални програм контроле квалитета ваздуха у Чачку, са месечним и годишњим извештајима које објављује Завод за јавно здравље Чачак, обухвата период 1. јануара до 31. децембра. Овим је започет озбиљан и транспарентан приступ са конкретним подацима за сваки месец и видљивим трендовима. Када упоредимо годишњи извештај ЗЗЈЗ из 2024. године са ранијим годинама виде се ефекти мера, попут замене ложишта, котларница и субвенција. На пример, мањи је број дана са прекорачењем критичних концентрација РМ честица током зиме – казала је Петронијевић.
Виолета Јовичић