ИЗЛОЖБА ЧАЧАНСКОГ МУЗЕЈА У ЗАМКУ КУЛТУРЕ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
Изложба Народног музеја у Чачку „У дубинама провинције” отворена је у среду, 9. јула, у Замку културе у Врњачкој Бањи након Чачка, Београда, Горњег Милановца и Краљева. Гостовање је реализовано у сарадњи са археологом Маријом Аћимовић, управницом Замка културе. Изложба на интересантан и несвакидашњи начин упознајe посетиоце са античким и савременим наслеђем Града Чачка мењајући перспективу античког и савременог, али и осветљавајући нови вид музејске интерпретације и заштите нашег наслеђа.
Атмосфера изложбе води публику на метафизичко путовање у временске дубине прошлости данашњег Чачка, некадашњег насеља римске провинције. Објединујући фотографске кадрове, поетски израз, слике, цртеже и непосредне античке фрагменте, изложба повезује временске дубине античког и савременог простора Града Чачка, имагинарног и стварног. Модели, односно садашњи становници, заједно са архитектонским елементима и археолошким детаљима из античке збирке Музеја у Чачку, стварају визуелни амбијент у коме су замагљене разлике између прошлости и садашњости, живота и уметности.
Одрази стања духа античких и савремених становника налазе се у фокусу прве тематске целине изложбе под називом „Осећање” увек ново, а оно које се не мења… Циклус „Изгубљени фрагменти, а они које време спаја… ” осветљава детаље, мотиве, урезе, ожиљке присутне на античким фрагментима, али и руши границе између живог и неживог, тела и скулптуре… Сведени амбијент данашњег Чачка доминира у последњој целини под називом „У тако неумољивом времену…” У оквиру овог сегмента препознатљиви су архитектонски детаљи и елементи данашњих грађевина Чачка у античком контексту изложбе.
Координатор изложбе је Слободан Богојевић, конзерватор који је заједно са Иваном Ђуровићем, ликовним уметником, радио на концепту изложбе, припреми каталога, текстова и лирских форми. Аутори фотографија су Бојан Пајић и Иван Ђуровић који је и аутор акварела и насловне стране изложбе. Кустос античке збирке је Александра Гојгић, археолог која је заједно са Ђуровићем и Богојевићем радила на концепту фотографија и поставци изложбе. Дизајн изложбе потписује Милош Вук Алексић. Модели на изложби су Емилија Милевић, Милена Наранчић, Марија Пешић, Вук Васовић, Марко Вујошевић и Жарко Мијаиловић.
Нудећи другачију димензију уметничког доживљаја, кроз атрактивни приступ и нов начин размишљања ова изложба зрачи не само на своје непосредно окружење, већ и много даље. Посетиоцима нуди авантуру духа кроз стваралачку игру. Овом изложбом аутори су желели да сликом и причом о античком Чачку открију позната места и делове града који имају симболичан значај, пулсирају енергијом и ритмом чинећи богатство савременог живота, истиче Делфина Рајић, директор Mузеја у Чачку.
Позивамо Вас да путујете и сањате уз фрагменте античког Чачка у несвакидашњем амбијенту Дворца Белимарковић, у оквиру изложбе која се може погледати до краја септембра у Врњачкој Бањи.
Слободан Богојевић