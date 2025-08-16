„Дукати“ представили Србију на престижном фестивалу у Пољској

Академски фолклорни ансамбл „Дукати“ имао је част да представља Србију на 62. Фестивалу културе Бескида, који се традиционално одржава у региону града Висла, у Пољској. Ова манифестација важи за један од највећих и најзначајнијих фолклорних фестивала у Европи – други по величини на континенту, и одржава се без прекида већ више од шест деценија.
„Дукати“ су били јединствени представници Србије на овогодишњем фестивалу, међу чак седамнаест ансамбала из иностранства, а неки од учесника стигли су из Јапана, Мексика, Португалије, Шпаније, Гане и других земаља са више континената. Централни наступи одржани су у великом амфитеатру у Висли, који прима неколико хиљада гледалаца, а публика је са великом пажњом пратила и награђивала аплаузима све извођаче.
Ансамбл „Дукати“ се представио играма и кореографијама из свих крајева Србије, са посебним освртом на игре из западне Србије, са циљем очувања и представљања богате народне традиције, културе и обичаја српског народа. Посебан утисак оставиле су аутентичне народне ношње, сценска енергија и снажан сценски израз који је пренео дух српског фолклора публици у Пољској.
Боравећи у региону Бескида, чланови ансамбла имали су прилику да, поред наступа, посете различита места и градове у јужном делу Пољске, укључујући Живец, Шчирек, Истебну, Ујсоли и Бјелско-Бјалу. У сваком од ових места организовани су концерти, дефилеа и културни програми, на којима су „Дукати“ достојно представили српску традицију и изазвали велико интересовање публике и медија.
Посебно место у целокупном доживљају заузима град Висла – живописни планински град смештен у срцу Шлеских Бескида, познат као туристички и зимски спортски центар, али и као родно место чувеног скијаша Адама Малиша. Висла својом природом, уређеношћу и гостопримством оставља снажан утисак на све посетиоце, па тако и на чланове ансамбла.
Учешће на овом фестивалу представља за ансамбл „Дукати“ велико искуство и значајан корак у промоцији српске нематеријалне културне баштине на европском и светском нивоу. Током боравка у Пољској, чланови ансамбла имали су прилику да се упознају са другим традицијама, као и да размене мишљења и искуства са еминентним европским стручњацима из области етнологије, етнографије и сценске фолклорне уметности, што је додатно обогатило целокупни утисак овог важног наступа.
Милош Обрадовић
Председник Управног одбора Академског фолклорног ансамбла „Дукати“