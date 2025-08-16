ШТА И КОЛИКО ЧИТАМО ТОКОМ ЛЕТА?

„ЛАКА ЛИТЕРАТУРА, ЗА ОПУШТАЊЕ И ПЛАЖУ“
Колико Чачани читају током лета и коју литературу најчешће бирају разговарали смо са библиотекарком Душицом Брковић из Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“. Иако је дигитално доба променило навике читалаца, књиге се и даље читају, нагласила је наша саговорница. Корисници Градске библиотеке су врло активни током летњих месеци, посебно за време годишњих одмора и пред одлазак на путовање. Радо читају „лаку литературу, нешто за опуштање и за плажу“.
НАЈПОПУЛАРНИЈИ ТРИЛЕРИ И ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈА
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у летњим месецима, у јулу и августу, за своје кориснике је отворена од осам до 15 часова. У овом периоду, као и претходних година, повећана је посета читалаца и веће су гужве, управо, због рада у једној смени.
– Наши читаоци су врло активни током летњих месеци, посебно за време годишњих одмора и пред одлазак на путовање. Највише траже, како кажу, „лаку литературу, нешто за опиштање и за плажу“. Без обзира на то што у летњим месецима читаоце највише интересују трилери и позитивна психологија, библиотекари и даље препоручују књиге мало озбиљнијег садржаја. Трилери, као лако штиво, су на првом месту. Позитивна психологија, од 2020. године, односно од ковид пандемије је изузетно тражена. Хиперпродукција је тих наслова и наша Библиотека све набавља. Људи су веома заинтересовани за наслове из области самопомоћи. Наравно, тражени су и љубавни романи. Од домаћих аутора најтраженије су књиге Јелене Бачић Алимпић, Весне Дедић и Мирјане Бобић Мојсиловић. Потом следе књиге Љиљане Хабјановић Ђуровић, као ауторке која је већ 30 година у врху листе читаности, вероватно у целој Србији, не само у чачанској Библиотеци – каже библиотекарка Душица Брковић.
Саговорница „Гласа“ наводи да су од страних ауторки најтраженије Лусинда Рајли, Кејт Мортон, Елиф Шафак, Лена Манда, Кристин Хана, које пишу породично-историјске књиге и додаје:
– Најтраженији су наслови Лусинде Рајли, која углавном пише породично-историјске драме, питког, лаког стила. Веома су читане и књиге Елиф Шафак, књижевнице која пише озбиљније теме из турске историје. Списак за резервације свих тих књига је дугачак.
Корисници Градске библиотеке могу наћи разноврсну литературу, поред осталог, и савремену књижевност из Норвешке, Данске и Шведске. Наравно, и даље су тражени некада веома популарни Џемјс Патерсон и Џон Гришам.
РЕЗЕРВАЦИЈЕ ЗА КЊИГЕ И ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
Када је реч о озбиљнијој литератури на првом месту су, већ шест година уназад, аутори Миодарг Мајић и Синиша Ковачевић. Такође, списак за резервације и њихових књига је веома дуг, читаоци су спремни да чекају и по два, три месеца.
– Наслови, „Београд“ и „Београд два“, „Господар греха“, „Река са четири ушћа“, „Године врана“, Синише Ковачевића су веома тражени. Наравно, много су читане и књиге Миодрага Мајића, „Под туђим сунцем“, „Острво пеликана“, „Деца зла“. Имамо и читаоце који редовно траже књиге Вука Драшковића и Добрице Ћосића. То су углавном старији људи, пензионери, интелектуалци који се враћају политичким темама из новије српске историје – наводи Душица Брковић.
Саговорница подсећа да Библиотека често организује и тематске изложбе. Тренутна тематска изложба посвећена је путописима, пошто су током летњег периода актуелни годишњи одмори. Можда не могу да оду на егзотична места, па читаоци радо узимају путописе и уживају у пределима о којима је писац изнео своје утиске, каже библиотекарка.
ЧАЧАНИ ВОЛЕ ДА ЧИТАЈУ КЊИГЕ
– Наши корисници су врло ревносни, редовно враћају књиге, имамо лепу сарадњу. Посета на дневном нивоу је одлична, нарочито понедељком и петком, када у Библиотеку дође више од 50 читалаца. Можемо да кажемо да Чачани воле да читају књиге, јер имамо 12.000 уписаних корисника, што је око 15 одсто становништва нашег града. У Одељење за одрасле читаоце углавном долази старија популација, пензионери или службеници. Наравно, има и младих читалаца. После ковид пандемије је било затишје, али од овог лета млади су се поново активирали, долазе у Библиотеку и читају као некад. Када је реч о тинејџерима, већ шест година је најтраженији серијал „Ноћна школа“, енглеске књижевнице К. Џ. Доерти – наводи Душица Брковић, изражавајући наду да ће млади све више и више посећивати ову установу културе.
Библиотекарка подсећа да се читалачке навике стичу у најранијем добу и да деца, поред културе читања, упознају праве животне вредности, различите пределе и обичаје, али и развијају машту и интелектуалне способности.
