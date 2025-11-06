Društvo

СУНЧАНО, ПОПОДНЕ КИША НА ЈУГУ И ИСТОКУ ЗЕМЉЕ

Z. Ј. Komentara (0)

У Србији претежно сунчано време, осим на истоку и југу земље, где ће бити облачно, од средине дана са кишом. Највиша дневна температура 16 степени.

Фото: М. Матовић

Ујутру ће понегде на западу Војводине, по котлинама и долинама река бити краткотрајна магла, а у северним, западним и централним пределима Србије местимично и слаб приземни мраз.

Дуваће слаб до умерен ветар, источни и југоисточни, у доњем Подунављу повремено и јак.

Најнижа температура кретеће се од 0 до 6, а највиша дневна од 12 до 16 степени.

Опрез астматичарима и срчаним болесницима

Услед очекиваних биометеоролошких прилика опрез се саветује асматичарима и особама са срчаним обољењима.

Од метеоропатских реакција очекују се слабија концентрација и поспаност.У саобраћају се препоручује додатни опрез.

