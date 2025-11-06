СУНЧАНО, ПОПОДНЕ КИША НА ЈУГУ И ИСТОКУ ЗЕМЉЕ

У Србији претежно сунчано време, осим на истоку и југу земље, где ће бити облачно, од средине дана са кишом. Највиша дневна температура 16 степени.
Ујутру ће понегде на западу Војводине, по котлинама и долинама река бити краткотрајна магла, а у северним, западним и централним пределима Србије местимично и слаб приземни мраз.
Дуваће слаб до умерен ветар, источни и југоисточни, у доњем Подунављу повремено и јак.
Најнижа температура кретеће се од 0 до 6, а највиша дневна од 12 до 16 степени.
Опрез астматичарима и срчаним болесницима
Услед очекиваних биометеоролошких прилика опрез се саветује асматичарима и особама са срчаним обољењима.
Од метеоропатских реакција очекују се слабија концентрација и поспаност.У саобраћају се препоручује додатни опрез.