ПОСТАВЉЕНА ДВА ПОЛУПОДЗЕМНА КОНТЕЈНЕРА КОД РЕСТОРАНА „ЛОВАЦ”

Постављена су два полуподземна контејнера на локацији Градски бедем, код ресторана „Ловац”. Полуподземни контејнери, запремине 5m³, финског произвођача Molok, тип Domino, имају бетонску капсулу у коју иде врећа за одлагање отпада.
Захваљујући већем капацитету, количина отпада која се може одложити је знатно већа у односу на класичне контејнере, што смањује потребу за честим пражњењем.
Полуподземни систем омогућава лакши приступ возилима, брже руковање и краће време задржавања на локацији. Постављањем ових контејнера значајно ће се побољшати динамика и квалитет услуге изношења смећа.
Отпад је у затвореној врећи унутар бетонске капсуле, што спречава ширење непријатних мириса и појаву штеточина, а истовремено доприноси бољем естетском утиску јавних површина.
Све ово заједно доприноси ефикаснијој, чистијој и модернијој услузи управљања отпадом.
Инстаграм страница Инфраструктура Чачак