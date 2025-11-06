Grad

ПОСТАВЉЕНА ДВА ПОЛУПОДЗЕМНА КОНТЕЈНЕРА КОД РЕСТОРАНА „ЛОВАЦ”

Постављена су два полуподземна контејнера на локацији Градски бедем, код ресторана „Ловац”. Полуподземни контејнери, запремине 5m³, финског произвођача Molok, тип Domino, имају бетонску капсулу у коју иде врећа за одлагање отпада.

Захваљујући већем капацитету, количина отпада која се може одложити је знатно већа у односу на класичне контејнере, што смањује потребу за честим пражњењем.

Полуподземни систем омогућава лакши приступ возилима, брже руковање и краће време задржавања на локацији. Постављањем ових контејнера значајно ће се побољшати динамика и квалитет услуге изношења смећа.

Отпад је у затвореној врећи унутар бетонске капсуле, што спречава ширење непријатних мириса и појаву штеточина, а истовремено доприноси бољем естетском утиску јавних површина.

Све ово заједно доприноси ефикаснијој, чистијој и модернијој услузи управљања отпадом.

