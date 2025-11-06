ПОСТАВЉЕНА ДВА ПОЛУПОДЗЕМНА КОНТЕЈНЕРА КОД РЕСТОРАНА „ЛОВАЦ”

Sa 63 glasa za izabrani su gradonačelnik, njegov zamenik i članovi Gradskog veća. Za gradonačelnika Čačka ponovo je izabran Milun Todorović, a za njegovog zamenika doskorašnji pomoćnik za društvene delatnosti Vladan Milić. Todorović je u svom obraćanju zahvalio građanima, koji su ponovo glasali za njega. Kako je nazvao gradski parlament – „Visokom domu“ je poželeo […]

