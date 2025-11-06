ЧАЧАНСКИ ПЧЕЛАРИ ПОСЕТИЛИ ВАЛАШКЕ МЕЗИРИЧИ У ЧЕШКОЈ РЕПУБЛИЦИ

ШТЕТАН УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА ОКОСНИЦА РАЗГОВОРА
Чачански пчелари су недавно по други пут боравили у Чешкој Републици, у братском граду Валашке Мезиричи, где су учествовали на тамошњој локалној изложби меда и осталих пчеларских производа, а након тога посетили су и Сајам пољопривреде. Град на Морави су овога пута представљали: Милош Давидовић, заменик председника Удружења пчелара „Чачак“ и пчелари Стојан Јечменић и Бошко Лаловић.
Милош Давидовић, заменик председника Удружења пчелара „Чачак“, истиче да је боравак у братском граду ВалашкеМизеричи био изузетно користан, јер је то била одлична прилика да са чешким колегама размене своја најновија искуства у пчеларству, пре свега, везана за климатске промене, које, осим пољопривреди, наносе велике штете и пчелињим друштвима.
– Имали смо прилику да учествујемо на њиховој локалној изложби пчеларских производа, где смо изложили наш мед. Посетиоци изложбе су били одушевљени квалитетом нашег меда. У суштини, ми имамо боље услове за пчеларење, боље су наше пчелиње паше и ми схватамо пчеларство много озбиљније него њихови пчелари, а најбољи доказ за то је чињеница да у нашој земљи имамо велики број професионалних пчелара. Чешки пчелари се пчеларењем баве искључиво из хобија и на пчелињацима имају далеко мањи број кошница него што се то практикује код нас. Максимално држе до тридесетак, 40 кошница пчела, јер у њиховој држави уколико их имају више од 60 морају да плаћају порез. Мед цеде само једном у години, пчеле не селе, имају само мешавину шумског и ливадског меда, па када се сагледа целокупна ситуација сасвим је јасно да ми значајно предњачимо у овој области – рекао је за „Чачански глас“ Давидовић и посебно истакао да би на овај начин требало чешће промовисати наш мед на различитим међународним изложбама, јер пчелари из Србије имају шта да понуде свету.
И познати чачански пчелар Стојан Јечменић сматра да нашем меду премца нема у погледу квалитета. Како истиче, сви посетиоци пчеларске изложбе у граду Валашке Мезиричи су били одушевљени нашим медом, а ништа мање похвала није стигло ни за нашу ракију са медом, чувену „медовачу“.
– Дочекали су нас фантастично у Чешкој, а сматрам да смо и ми осветлали образ нашем граду, јер је наш мед испробало најмање 300 малишана и још 200 одраслих грађана. Довољно искуства имам у овом послу, тридесет и више година, тако да са сигурношћу могу да кажем да смо ми у пчеларству доста одмакли и да предњачимо у односу на чешке пчеларе. Они су за нас аматери по броју кошница пчела, а и у погледу квалитета меда. Наш мед има изузетан квалитет и нема му премца у Европи, мада њихови пчелари прате савремене трендове, користе нове технологије, а имају и бољу опрему – истиче Јечменић.
Како истичу чланови ове чачанске пчеларске делегације, са колегама из братског чешког града највише су разговарали о утицају климатских промена на пчеларство.
– Ова година је била много лоша и за њихове и за наше пчеларе. И Чеси су забележили велике губитке на пчелињацима, па су отуда климатске промене биле наша најважнија тема. Разговарали смо о заштити пчела од болести и начинима њиховог очувања, јер их све више угрожавају неповољне временске прилике – објаснио је Јечменић.
Како наводе наши саговорници, на Пољопривредном сајму у граду Валашке Мезиричи су своје место имали и произвођачи пчеларског прибора и опреме, а међу њима су биле и наше познате фирме „Минели“ и „Зора плус“ из Крагујевца и „Апи-трејд“ из Лесковца.
Трошкове путовања чачански пчелара у Чешку покрио је Град Чачак.
Друштво пчелара у граду Валашке Мезиричи има 180 чланова, али због мера опорезивања, просечни број кошница по пчелару је од 15 до 20. Имају укупно око 2.700 регистрованих кошница, а просечна старост пчелара је 55 година. Њихови пчелари немају организован откуп меда, тако да се пласманом баве самостално. Мед у Чешкој има сличну цену као и наш, мада имају само мешани шумски и ливадски мед. И на чешком тржишту има много фалсификованог меда, који је много јефтинији од правог.
В. С.