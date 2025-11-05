ПРВИ СЕКРЕТАР РУСКЕ АМБАСАДЕ У СРБИЈИ СТАНИСЛАВ ЛУПИН ОТВОРИО РЕВИЈУ ДЕЧЈЕГ ФИЛМА

Културни центар „Мија Алексић“ у Горњем Милановцу био је централно место руске дечје кинематографије, где је у великој сали успешно реализован пројекат „Бајке детињства“. Реч је о низу пројекција пажљиво одабраних руских цртаних и играних филмова за децу, професионално синхронизованих на српски језик. Циљ пројекта је приближавање традиционалних вредности и богате руске културе најмлађим генерацијама у Србији.
Пројекције су биле намењене малишанима из вртића и ученицима основних школа, што потврђује изузетан значај који овај пројекат има у едукацији и забави. Улаз на пројекције је био слободан.
Свечаном отварању пројекција присуствовали су високи званичници из Амбасаде Руске Федерације, као и представници локалне самоуправе. Гости су поздравили присутну децу, истичући значај блискости српског и руског народа и наглашавајући улогу културе као споне.
– Сматрамо да је културна сарадња од великог значаја за међудржавне односе међу било којим земљама у свету, јер културна сарадња зближава људе, зближава најобичније грађане. Циљ нашег доласка јесте да приближимо руску културу, између осталог и руске филмове, обичним грађанима Србије и становницима Горњег Милановца. Желим да истакнем да ревија дечјих руских филмова у Србији почиње управо из Горњег Милановца. Раније је ова ревија била приказана у Републици Српској, а сада се руски филмови селе у Србију. То је омогућено захваљујући компанији „Вифсаида“, Влади Москве, руским сународницима и Фонду јединства православних народа – рекао је Станислав Лупин, први секретар Амбасаде Руске Федерације у Републици Србији и искористио прилику да захвали председнику општине Горњи Милановац, који увек омогућава да Амбасада Русије и наша земља овде организују различите културне и меморијалне догађаје.
Он је овом приликом све присутне подсетио да се на Брду мира, налазе два споменика посвећена југословенским партизанима и Црвеноармејцима.
О сарадњи са Амбасадом Русије и плановима за будућност, говорио је Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац истичући да је овај догађај само један у низу успешно реализованих заједничких пројеката.
-Веома сам задовољан што смо направили један значајан искорак у сарадњи између Амбасаде Руске Федерације у Србији и Општине Горњи Милановац. Тај искорак постигнут је управо када је господин Станислав Лупин преузео функцију секретара Руске амбасаде у Србији. Прво смо, наравно, имали заједничко обележавање 9. маја, Дана победе, овде на Брду мира. Након тога предузели смо још неколико корака како бисмо приближили наша два братска народа. Желим да захвалим господину Лупину што је изабрао Горњи Милановац као почетну тачку за емитовање филмова из Русије, укључујући дечје и игране филмове, који ће се приказивати на више места у Србији. Оно што је посебно значајно за Горњи Милановац јесте то што ће се успоставити сарадња са још једним градом у Русији, односно са једним од рејона Санкт Петербурга. Очекујем да се већ крајем ове или почетком наредне године сусретнемо са делегацијом новог предложеног братимског града, како бисмо могли да успоставимо не само културну сарадњу већ и додатно унапредимо однос наших градова. План је да сарадња обухвати и размену ученика, као и економску сарадњу, уколико за то буде потребе и са наше стране и са стране Санкт Петербурга. Ово су лепе иницијативе које успешно реализујемо већ неколико година, у сарадњи са господином Станиславом, који увек има на уму општину Горњи Милановац – рекао је Ковачевић.
Овај догађај у Горњем Милановцу још једном потврђује посвећеност Амбасаде Русије у јачању културних веза са српским народом, почевши од најмлађих, којима се на забаван и едукативан начин преноси део богате руске културне баштине.
Кабинет председника Општине Горњи Милановац