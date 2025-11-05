ПРЕДАВАЊЕ О ДЕМЕНЦИЈИ У КЛУБУ УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
О деменцији и важности превентивних прегледа говорило се опет прошлог петка, 24. октобра. Чачанско удружење дементних особа (ЧУДО) и Друштво за борбу против шећерне болести „Diabetes Mellitus“ организовали су у Клубу Уједињених пензионера, у Балканској улици, догађај посвећен овим темама назван „Заједно за здравље – здравље почиње пажњом према себи и другима“. И овом приликом подржали су их представници Завода за јавно здравље, Поливалентне патронажне службе Дома здравља, Црвеног крста и Уједињених пензионера. Заинтересовани су могли да измере крвни притисак и ниво шећера, као и да чују предавања о првим симптомима деменције и о важности раног скрининга као превентиве канцерогених обољења.
Александра Ђуровић, председница удружења ЧУДО, подсетила је на симптоме деменције које не треба игнорисати. Иако могу да личе на обично губљење у времену и простору које се догађа многим људима када су притиснути проблемима или су у трци са бројним обавезама, заборавност и дезоријентисаност су две веома честе карактеристике деменције.
– Многи када оду у пензију просто одлуче да их не интересују који је дан, месец, годишње доба… Па и ми често морамо да застанемо како бисмо се присетили ових података. То је нормално, с обзиром на то да смо сви мање-више претрпани обавезама. То није деменција. Код дементних особа се то дешава много чешће, они стварно не знају који је дан, месец, година, заборављају оно што су до јуче добро знали – објашњава Александра Ђуровић.
Када се удруже деменција и шећерна болест настаје велики проблем. На то је указала Биљана Васојевић, председница Друштва „Diabetes Mellitus“.
– Дементне особе које имају шећер захтевају целодневну пажњу и негу. О њима стално мора неко да брине, јер заборављају да попију лекове, да једу, не знају да дозирају инсулин, одреде јединице… – каже Биљана Васојевић и наглашава да је ова заједничка акција још једно подсећање на то колико су значајни едукација и превенција.
Према речима Александре Ђуровић, током новембра планирана је слична активност у просторијама Црвеног крста Чачак. Такође у новембру, предвиђено је предавање у парохијском дому цркве у Миоковцима, када ће заинтересовани моћи да уреде ментал тест за проверу својих когнитивних способности.
– Циљ је да доведемо лекара специјалисту и у руралне средине. Свим овим активностима и предавањима настојимо да укажемо да је деменција тема о којој треба говорити. Желимо да стигнемо до што више људи, који могу да се обрате нашем удружењу за савет, помоћ око правних питања, за било коју информацију о нашим акцијама. Сви заинтересовани могу нас позвати на бројеве телефона: 060 3433319 и 061 2256842 – напомиње Александра Ђуровић.
В. Т.
Фото: Чачанско удружење дементних особа