КРЕДИТНА ПОДРШКА УЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ТРЖИШНИХ ПОРЕМЕЋАЈА

На седници одржаној у петак, 24. октобра, Влада Републике Србије донела је Уредбу о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину рода 2025. године. Како се наводи у саопштењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ова уредба је донета ради правовременог отклањања тржишних поремећаја. Уредба је ступила на снагу 25. октобра.
Овом уредбом се уводи ванредна интервентна мера државне подршке ради стабилизације тржишта малине након климатских непогода и омогућавања откупљивачима да измире обавезе према произвођачима.
„Мером се обезбеђује кредитна подршка код Банке Поштанска штедионица, уз субвенционисање дела камате од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, при чему је највиши износ кредита 30 милиона динара, са роком отплате до 12 месеци“, истиче се у објављеном саопштењу ресорног министарства.
Уредбом је прописано да је максимални износ кредита добијен као збир производа количине малине на залихама рода 2025. године на дан подношења захтева за кредит и цене у износу од 500 динара по килограму, максимално до 60 тона малине на залихама.
У складу са овом уредбом, банка кредит може да одобри корисницима кредита који се налазе у финансијским потешкоћама изазваним поремећајима на тржишту закључно са 30. новембром 2025. године.
Средства за спровођење ове уредбе, у износу од 20 милиона динара, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину.
В. С.