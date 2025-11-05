Slične Vesti
ЧЕТИРИ пацијента на ковид одељењу
На ковид одељењу Опште болнице Чачак хоспитализованa су четири пацијента. У респираторном центру нема пацијената. У протекла 24 часа није било отпуста, ни пријема пацијената. Од 135 узорака из Чачка позитивно је 19, из Горњег Милановца од 75 узорака позитивно је седам, из Лучана од 19 узорака позитиван је један и из Ивањице од четири узорка позитиван је […]
ОЗРЕН – ДАНИ ПЛАНИНА, 16. јун
Планинарско – спортски клубови “Озрен” из Сокобање И “Брђанка” из Алексинца ове године су домаћини манифестације “Дани планина”, која ће трајати од 15.06-17.06., у оквиру које ће бити промовисане различите планинарске активности. ПД “Каблар” учествоваће на манифестацији 16.06.,када су најављене следеће активности: – Мастер куп у трекингу за 2018.годину. (обавезно коло за све који желе […]
ČAČANI ČITAJU “ČAČANSKI GLAS“
Ekspedicija OK “Borac“ se nedavno vratila iz Italije, gde je na turniru u Torinu od 4. do 6. oktobra sjajno predstavljala Srbiju i Čačak. Jedan od trenera koji je vodio mlade odbojkašice je Dejan Jeverica. -Utisci se još nisu slegli, jer ih ima napretek. Osvajanje trećeg mesta jedne naše ekipe, “Borac“ je poslao svoja tri […]