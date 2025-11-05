G.Milanovac

ПОТПИСАНО 48 УГОВОРА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ

У Горњем Милановцу потписано је и уручено 48 уговора грађанима који су остварили право на коришћење подстицајних средстава за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова. Уговоре je уручио председник Општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић.

–  Уручили смо 48 уговора за енергетску ефикасност нашим суграђанима. Предмет ових уговора јесте побољшање енергетске ефикасности стамбених објеката, што подразумева замену столарије, замену фасада и енергената на које се станови и куће греју. Веома сам задовољан што смо успели да наш план и програм за ову годину приведемо крају. На радост свих Милановчана, расписаћемо нови конкурс са нових десет милиона динара до краја године, тако да ћемо имати и додатна средства у овој години. Имамо и грађане који су у овој подели уговора остали „испод црте” због недостатка средстава, па их овом приликом позивам да очекују нови јавни позив у наредних десетак дана и да понове своје пријаве, како бисмо им омогућили да остваре оно што су планирали. Општина Горњи Милановац ради на енергетској ефикасности већ дужи низ година. Знате да смо пре неколико година изградили топлану на биомасу и гас, пре свега, да не бисмо били зависни од једног енергента, стога смо сада потпуно независни и можемо самостално да управљамо тим системима. То значи да не зависимо много од спољашњих фактора. Видите да је енергија данас нешто што у свету постаје све теже доступно, нарочито у овим турбулентним годинама, када је борба за енергенте присутна на свим континентима. Ми смо успели да Горњи Милановац издвојимо из те ситуације и да самостално управљамо сопственим енергетским ресурсима. Наставићемо да помажемо грађанству и у наредном периоду, како бисмо уштедели што више енергије на локалном нивоу, јер једино рационалним управљањем енергијом можемо обезбедити довољно за будућност – истакао је председник Ковачевић.

Реализацијом ових пројеката, Горњи Милановац осигурава да грађани не само смање своје месечне рачуне, већ и активно допринесу очувању животне средине.

Кабинет председника Општине

