Društvo

ДАНАС БЕЗ КИШЕ, ТЕМПЕРАТУРА ДО 16 СТЕПЕНИ

Z. Ј. Komentara (0)

Очекује се магла ујутру у Војводини, по котлинама и долинама река, а у северним, западним и централним пределима местимично и слаб приземни мраз, док ће током дана бити претежно сунчано, осим на истоку и југу Србије где ће бити умерено и потпуно облачно.

Фото: М. Матовић

Током дана се очекује претежно сунчано, осим на истоку и југу Србије где ће бити умерено и потпуно облачно. Очекује се слаб и променљив ветар.

Најнижа температура ће се кретати од 1 до 7 степени, док ће највиша дневна бити од 12 до 16 степени.

Крајем дана и током ноћи очекује се поновно формирање магле или ниске облачности.

Slične Vesti
Društvo

ТРАЖИМО ПОСАО ЗА ВАС!!!

G. D.

ПОСЛОДАВАЦ: „PRECISION“ ДОО АДРЕСА:  Виљуша,Чачак Телефон: 032/386-333                E-mail: novka@precision.rs Лице за контакт: Петровић Новка     Назив посла: РАД У ШТАМПАРИЈИ Број тражених извршилаца:  2 (два)   Образовање: најмање III степен стручне спреме, без обзира на занимање Радно искуство: без обзира на радно исксутво Врста запослења: неодређено време Место рада: Чачак   Заинтересовани кандидати […]
Društvo Kultura

ПОРТРЕТНА ФОТОГРАФИЈА, ДОКУМЕНТ О ЛИЧНОСТИ ИЛИ ВРЕМЕНУ У КОМ ЈЕ НАСТАЛА

N. R.

СВЕЧАНО ОТВОРЕНИ 23. „ДАНИ ФОТОГРАФИЈЕ У СРБИЈИ – ЧАЧАК 2025“  „Дани фотографије у Србији – Чачак 2025“ у потпуности су посвећени теми „Портрет“, као једној од најраспрострањенијих области у фотографији. У оквиру „Дана фотографије“ који су свечано отворени 4. октобра, у Културном центру, Чачани могу видети изложбу професора емеритуса Бранислава Бана Карановића  „Портрети уметника“, са оригиналним […]

бебееее
Društvo Zdravstvo

Јуче осам беба – ПЕТ ДЕЧАКА И ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ!

G. D.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло ОСАМ БЕБА, ПЕТ ДЕЧАКА И ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.