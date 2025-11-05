ДАНАС БЕЗ КИШЕ, ТЕМПЕРАТУРА ДО 16 СТЕПЕНИ

Очекује се магла ујутру у Војводини, по котлинама и долинама река, а у северним, западним и централним пределима местимично и слаб приземни мраз, док ће током дана бити претежно сунчано, осим на истоку и југу Србије где ће бити умерено и потпуно облачно.
Током дана се очекује претежно сунчано, осим на истоку и југу Србије где ће бити умерено и потпуно облачно. Очекује се слаб и променљив ветар.
Најнижа температура ће се кретати од 1 до 7 степени, док ће највиша дневна бити од 12 до 16 степени.
Крајем дана и током ноћи очекује се поновно формирање магле или ниске облачности.