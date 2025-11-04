РАСТЕ БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА У ВЛАСНИШТВУ ЖЕНА

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ПРОГРАМЕ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Свесни да управо жене својим идејама, креативношћу и енергијом значајно доприносе развоју економије, привреде и друштва уопште, Привредна комора Србије жели да их охрабри и подржи на путу предузетничког успеха. Велика подршка женском предузетништву су субвенционисана средства и повољни кредити, као и посебни програми, превасходно, за производне делатности. Колико је неопходна подршка, потврђује и чињеница да је због великог интересовања, после непуна два месеца, Министарство привреде обавестило све заинтересоване да се 10. октобра привремено прекида пријем нових захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2025. години.

Горана Танасковић

КОНКУРС ПРИВРЕМЕНО ЗАТВОРЕН

Привредна комора Србије стално упућује предлоге Влади и Министарству привреде за што већу подршку женских предузећа. Дакле, не само за промовисање, већ за подстицање развоја, пре свега, прекограничних производа који су конкурентни на иностраном тржишту. Велика подршка женском предузетништву су субвенционисана средства и повољни кредити, као и посебни програми, превасходно, за производне делатности. Последње три године се бележи велика подршка, а да је она и непопходна, потврђује чињеница да је ове године након непуна два месеца од расписивања Програма подстицаја развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2025. години, конкурс привремено затворен, подсећа Горана Танасковић, руководилац Организационе јединице Чачак Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа.

– После непуна два месеца, Министарство привреде обавестило је све заинтересоване да се 10. октобра привремено прекида пријем нових захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2025. години. Управо због великог интересовања и броја пристиглих захтева, конкурс jе привремено обустављен, јер ће, према проценама, бити утрошена опредељена бесповратна средства Министарства привреде за спровођење овог програма. Уколико се обезбеде додатна средства за спровођење овог програма, пријем захтева ће бити настављен, о чему ће сви заинтересовани бити благовремено информисани – казала је Танасковић.

ВАЖНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА, АЛИ И САВЕТОДАВНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

Саговорница „Чачанског гласа“ наглашава да се Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2025. години реализује са циљем да се предузетницама омогући приступ финансијским средствима, али и саветодавна и техничка подршка, како би своје идеје претвориле у сигурне послове.

– У последњих петнаестак година задовољни смо растом броја регистрованих привредних друштава и предузетничких радњи на територији Града Чачка и Моравичког округа који су у власништву жена. Подсетила бих да је Привредна комора Србије, уз подршку удружења жена, покренула иницијативу, односно, предала захтев Министарству привреде да се податак о полу власника, директора и чланова привредног друштва пропише као обавезни предмет регистрације приликом уписа у регистар привредних субјеката, који је и усвојен 2021. године, а почео да се примењује од 1. јуна 2022. године. Дакле, ми од тада имамо тачан податак колико је регистрованих предузетничких радњи и привредних друштава где су жене власнице, сувласнице или законски заступници. Зашто је тај податак важан? Веома је битан, управо, због прављења програма и планова развоја женског предузетништва, како бисмо боље сагледали њихову позицију на реалном тржишту рада и шта је неопходно за даљи развој женског предузетништва – истакла је Танасковић.

ЖЕНЕ НИСУ ДОВОЉНО ЗАСТУПЉЕНЕ У СЕКТОРИМА ВИСОКЕ ПРОФИТАБИЛНОСТИ

Она је навела да је на територији Републике Србије око 23 одсто привредних друштава у власништву жена, а 37 процената предузетничких радњи.

– Град Чачак бележи бољу статистику, жене су власнице 24,49 одсто привредних друштава, а 37,56 процената предузетничких радњи, што је више од републичког просека. Међутим, иако је привредних друштава готово 25 одсто у власништву жена, оне запошљавају мање од 20 процената радника. Дакле, мање запошљавају него компаније где су искључиво власници мушкарци, или мешовита предузећа. Такође, забрињава и податак да је у женском предузетништву мали број оријентисан ка извозу. То говори о структури женског предузетништва, највећи проценат предузећа, готово 50 одсто, регистровано је у домену трговине на велико и мало. Али, добро је да жене све више оснивају предузетничке радње и привредна друштва у области технолошких услуга, консултантских, финансијских и научно-истраживачких услуга. Жене постају доминантне и у области производње одевних предмета и хране, али нису довољно заступљене у секторима где се остварује висока профитабилност, на пример, у тешкој индустрији која је конкурентна на иностраном тржишту – наводи Танасковић.

Свесни да управо жене својим идејама, креативношћу и енергијом значајно доприносе развоју економије, привреде и друштва уопште, Привредна комора Србије жели да их охрабри и подржи на путу предузетничког успеха, закључила је саговорница „Гласа“, изражавајући наду да ће Влада убудуће много више средства опредељивати за женско предузетништво.

Н. Р.