У ЧАСТ ТРУБЕ И ДРАГАЧЕВА

После Дечје недеље, настављамо са активностима.

Поводом Дана установе и у знак сећања на Први сабор трубача, у уторак 14. октобра приредићемо пригодну свечаност на којој ће се огласити најбољи трубачки оркестри, победници овогодишњег Драгачевсог сабора трубача.

Заиграће и наши дугогодишњи сарадници и пријатељи из КУД-а „Драгачевски Абрашевић“ из Гуче.

У среду, 15. октобра у сали Културног центра ученици ОШ „Марко Пајић“ из Виче приредиће представу посвећену Рајки Боројевић- „Који добар оно јунак бјеше“.

„Јесењи маскенбал“ и најлепше маске приказаће деца из вртића и основних школа са територије општине Лучани, у петак 17. октобра на летњој позорници Културног центра.

У сарадњи са Средњом школом „Драгачево“, Гуча у сали Културног центра одиграће се позоришна представа „Аутобиографија“.

Сви сте добродошли!

ПРИГОДАН ПРОГРАМ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА САВИНДАНА

ВЕСТ ИЗ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ПРИГОДАН ПРОГРАМ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА САВИНДАНА Благословом Његовог Преосвештенства Епископа жичког Јустина, а на иницијативу свештеника Немање Матејића, у организацији Црквене општине Вича и Културног центра општине Лучани у Гучи, у четвртак, 27. јануара, у 18 часова у биоскопској сали Културног центра Општине Лучани у Гучи, биће уприличен пригодан програм поводом […]
СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА 63. ДРАГАЧЕВСКИ САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ

Све је спремно за још један празник драгачевске трубе – 63. по реду. У сениорској конкуренцији такмичиће се 16 финалиста, осам омладинских оркестара, два пионирска, три нова мајстора трубе, здравичари, ношње, вишебојци, уметници, кудови, певачи, свирачи, учесници старе драгачевске свадбе… Најзвучнија летња дестинација у првој половини августа биће Драгачевски сабор трубача. Ко би рекао да […]
Зећировић: Остварио ми се сан да постанем „Прва труба“ у Гучи

„Прва труба“ овогодишњег Сабора трубача у Гучи је Михаило Зећировић из оркестра Исидора Зећировића из Бојника. Михаило има само 15 година, а љубав према труби гаји још од малена. – Нисам очекивао, чуо сам своје име и није ми било јасно шта се дешава. Раније сам се такмичио у пионирима, а ово је први пут […]

