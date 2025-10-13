У ЧАСТ ТРУБЕ И ДРАГАЧЕВА
После Дечје недеље, настављамо са активностима.
Поводом Дана установе и у знак сећања на Први сабор трубача, у уторак 14. октобра приредићемо пригодну свечаност на којој ће се огласити најбољи трубачки оркестри, победници овогодишњег Драгачевсог сабора трубача.
Заиграће и наши дугогодишњи сарадници и пријатељи из КУД-а „Драгачевски Абрашевић“ из Гуче.
У среду, 15. октобра у сали Културног центра ученици ОШ „Марко Пајић“ из Виче приредиће представу посвећену Рајки Боројевић- „Који добар оно јунак бјеше“.
„Јесењи маскенбал“ и најлепше маске приказаће деца из вртића и основних школа са територије општине Лучани, у петак 17. октобра на летњој позорници Културног центра.
У сарадњи са Средњом школом „Драгачево“, Гуча у сали Културног центра одиграће се позоришна представа „Аутобиографија“.
Сви сте добродошли!