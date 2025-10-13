СУДАР ДВА АУТОМОБИЛА НА УЛАЗУ У КРУГ ЧАЧАНСКЕ БОЛНИЦЕ

У поподневним часовима догодила се саобраћајна незгода на улазу у круг чачанске болнице. У удесу су учествовала два путничка возила марке „БМW“ и „пунто“.
Према речима очевидаца, возило марке „пунто“ приликом изласка из болничког круга, из за сада неутврђених разлога, директно је ударило возило марке „БМW“ које се кретало према Ургентном одељењу.
У овој саобраћајној незгоди лакше је повређена млађа женска особа која је управљала једним возилом, њој је указана помоћ у Општој болници.
На лице места изашла је полицијска екипа како би извршила увиђај.
В. Ј.