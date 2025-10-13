Потписан уговор за енергетску санацију кућа и станова у Чачку, вредан 52,5 милиона динара
У Палати Србија данас је свечано потписан уговор између Града Чачка и Министарства рударства и енергетике Републике Србије о суфинансирању Програма енергетске санације породичних кућа и станова, који се спроводи у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“.
Уговор, вредан 52,5 милиона динара, у име Града Чачка потписала је помоћница градоначелника за заштиту животне средине Марјана Петронијевић, док је у име ресорног министарства уговор потписала државна секретарка Соња Влаховић.
На овај начин се наставља подршка грађанима у спровођењу мера које доприносе унапређењу енергетске ефикасности, смањењу потрошње енергије и заштити животне средине. Министарство рударства и енергетике обезбеђује 31,5 милион динара, док ће Град Чачак учествовати са 21 милион динара, што представља 40 одсто укупне вредности програма.
Програм подразумева могућност суфинансирања замене столарије, уградње термоизолације, постављања котлова на пелет, гас или топлотних пумпи, као и уградњу соларних панела за производњу електричне и топлотне енергије у домаћинствима.
Нови јавни позив за грађане биће расписан у наредним недељама, а позив за привредне субјекте који ће реализовати мере енергетске санације биће објављен у складу са упутствима Министарства.
Потписивањем овог уговора Чачак наставља да буде један од најуспешнијих градова у спровођењу пројеката енергетске ефикасности, чиме се конкретно доприноси бољем квалитету ваздуха, смањењу емисије штетних гасова и економским уштедама за домаћинства.
