ПЕСМОМ И СПОРТСКИМ КОРАЦИМА ДО ОСМЕХА

ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ ОБЕЛЕЖИО ДЕЧИЈУ НЕДЕЉУ
Игром, песмом, креативним радионицама и спортским такмичењима Дечију недељу обележио је и чачански Центар за подршку породици који постоји у оквиру СОС Дечије село Краљево. Двочасовни догађај организован је у суботу, 11. октобра, на теренима Спортског центра „Младост“. Ромињава киша није много ометала радост игре и дружења малишана који су у програму Центра и њихових вршњака који су суботње преподне искористили за рекреацију.
– На симболичан начин повезали смо све оно у шта дубоко верујемо, а то је здрава породица, заједништво и осмех деце. Верујемо да време проведено у покрету и спортским активностима јача не само тело, већ и дух, и подсећа нас колико је важно неговати здраве навике од малих ногу. Ако те спортске активности постану породична разбибрига деца и родитељи ће време проводити на здрав начин, повезујући се и дружећи се. Наши програми које организујемо у Чачку и околним градовима усмерени су ка подршци породици, јер она је темељ сигурног и здравог одрастања сваког детета. На овај начин негујемо тимски дух, али и поруку да снажне породице и заједнице настају управо кроз солидарност, међусобну бригу и заједничке кораке ка бољем сутра – рекла је Ирена Костадиновић, координаторка Програма јачање породице СОС Дечије село Краљево, и захвалила својим сарадницима, као и логопеду Ани Богдановић, која је малишане анимирала кроз музичку радионицу и Јовици Пеулићу који је за њих осмислио спортске игре.
Ирена са поносом истиче да СОС Дечије село у Краљеву већ две деценије доприноси стварању безбедног и подстицајног окружења за децу и младе:
– Желели смо да кроз спорт пошаљемо снажну поруку, да су здраво дете и снажна породица темељ здравог друштва. Зато нам је важно да овај јубилеј обележимо управо у духу покрета, осмеха и заједништва. Програм „Јачање породице” реализован је на чак девет локација широм Србије и посебно смо поносни на то.
Дечија недеља која се традиционално обележава у октобру ове године има слоган „Имам право да се играм, да се смејем, маштам, стварам – и у бољи свет претварам“. У складу са јубилејом 20 година постојања СОС Дечијег села Краљево је и порука „20 корака за осмех”, како је назван овај догађај.
В. Т.
Фото: Центар за подршку породици Чачак
ЗА ПОДСТИЦАЈНО И БЕЗБЕДНО ОДРАСТАЊЕ
Центар за подршку породици у Чачку отворен је у марту 2022. године и од тада је кроз програм подржано 115 породица са 465 њиховa члана. Циљ програма је да деца и млади одрастају у подстицајном и безбедном породичном окружењу. Канцеларија Центра, која се налази у Ломиној бр. 53, отворена је сваког радног дана од 8 до 16 часова.