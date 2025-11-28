Društvo

НА АЕРОДРОМУ „МОРАВА“ ОБЕЛЕЖЕН ДАН 98. ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

G. D. Komentara (0)

На војном аеродрому „Морава“ у Лађевцима данас је свечано обележен 28. новембар, Дан 98. ваздухопловне бригаде. Свечаност је одржана у присуству команданта Ратног ваздухопловства и ПВО генерал-мајора Брана Kрњајића, бивших команданата и припадника јединице, представника састава Министарства одбране и Војске Србије, Српске православне цркве, локалне самоуправе, медија и других уважених гости.

Ова бригада је формирана 13. јуна 2007. године интеграцијом јединица Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране, базираних на аеродромима Лађевци и Ниш – 161. и 265. ваздухопловне базе, 98. ловачко-бомбардерског и 119. хеликоптерског пука, као и одељења 353. извиђачке авијацијске ескадриле.

Као Дан бригаде, 28. новембар обележава се у знак сећања на дан када је 1949. године формиран 198. јуришни пук, а његов наследник је 98. ловачко-авијацијски пук који од свих јединица које су ушле у састав садашње бригаде има најдужу традицију и најстарија је јединица у некадашњем РВ и ПВО.

Пред свечаним стројем припадника бригаде, сумирани су резултати рада у претходној години, међу којима су посебно истакнути висок ниво оспособљености, професионализма и посвећености припадника 98. ваздухопловне бригаде у реализацији свих додељених задатака, на вежбама и на војној паради „Снага јединства“, као и њихов допринос изградњи оперативних способности своје јединице и Ратног ваздухопловства и ПВО у целини. Како је наглашено овом приликом, ову јединицу је кроз њену историју красила висока стручно-борбена оспособљеност, снажан колективни дух и несаломив борбени морал, како у миру, тако и у рату и у годинама искушења. Током НАТО агресије на СРЈ 1999. године, у одбрани земље значајну улогу су имали припадници ове јединице.

Професионализам пилота, техничара и целокупног састава потврђен је највећим бројем борбених летова у ратном ваздухопловству, што представља велики подстрек за њене припаднике да и у наредном периоду остану чврст браник одбране слободе наше отаџбине.

Поводом Дана 98. Ваздухопловне бригаде, најбољим припадницима ове јединице уручена су признања за изузетна достигнућа у обављању службе и задатака и додељена наградна одсуства. 

В. С. 

