У ЧАЧКУ ОТВОРЕНИ ЈЕДИНСТВЕНИ „МАДЕРА” АПАРТМАНИ

Апартмани „Мадера” налазе се у центру свих збивања, али у мирном делу града. Гостима пружају све неопходне услове и задовољавају еколошке стандарде, без којих је данас градња незамислива. Има 12 смештајних јединица, бесплатна паркинг места, а њихова главна одлика су удобност и пријатан ентеријер. Савремено опремљени дневни боравци, спаваће собе, кухиње, терасе и купатила учиниће сваки боравак у „Мадери” незаборавним.
У најближем центру Чачка отворени су нови и савремени „Мадера” апартмани. Иако су смештени у близини свих градских дешавања, гостима пружају неопходан мир и пре свега, удобност. Резултат су вишегодишњег рада и сарадње читавог тима стручњака, архитеката, пројектаната, грађевинара… У понуди су 12 апартмана, од 20 до 55 метара квадратних. „Мадера” апартмани простиру се у приземљу и на два спрата. Сваког посетиоца привући ће и спољашност, али пре свега унутрашње уређење, врхунска услуга и љубазно особље.
– Наши апартмани комбинују удобност дома и функционалност модерних ентеријера, уз све предности рецепцијског приступа и персонализоване услуге. Према речима нашег архитекте, концепт ентеријера се заснива на идеји савременог простора који спаја функционалност, удобност и естетску целовитост. Простор је опремљен светлим, нежним и пастелним тоновима и сваки гост на самом улазу осети мир, хармонију и добродошлицу. Посебно смо поносни на соларне панеле и остале еколошке елементе који доприносе енергетској ефикасности и чине овај простор савременим у сваком погледу – каже Марија Ђорђевић, менаџер апартмана „Мадера”.
Назив апартмана потиче од португалског острва Мадеира које је познато по добрим винима, али има и друга значења. Како је пажљиво изграђено и уређено, исто тако је одабрано и име.
– На многим језицима мадера означава дрво, дрвену грађу и материјал који симболизују топлоту, стабилност, природност и дуговечност. Све асоцијације су нам биле важне, јер одражавају карактер нашег објекта. Та симболика није остала само у имену, већ је естетски уткана у изглед читавог простора – напомиње Марија Ђорђевић.
На отварању „Мадера” апартмана, 20. новембра, представљени су и запослени који ће у сваком тренутку гостима олакшати боравак. Осим менаџерке Марије Ђорђевић, врхунску услуге пружиће Анђела Милутиновић, шеф рецепције, Сандра Катанић, рецепционерка, Гордана Илић, собарица и власник Слободан Катанић.
Поред сваке удобности, „Мадера” апартмани за госте има 13 бесплатних паркинг места, бежични интернет и све остале услуге које савремени гости траже. Породицама са малом децом су обезбеђени и кревеци.
СВАКИ ИЗБОР ЈЕ ПРАВИ
Гостима су на располагању различите врсте апартмана, стандард студија, супериор студија, премиум апартмани, делукс апартмани и посебно дизајнирани „Мадера“ апартмани. У сваком делу је спаваћа соба са великим француским лежајем са меморијском пеном, дневни боравак, потпуно опремљена кухиња, купатило и тераса. Сви апартмани су уређени по високим стандардима, пријатни су, пространи и прави су избор за предах пословних људи, породица, пријатеља…
Мадера апартмани налазе се у Љубићској 25. Телефони за контакт: 065/900-80-08 и 032/ 515-06-50.