Vakcinacija u Beogradu: Kako da ostvarite popust na rezervacije smeštaja

Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Ujutru ponegde po kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla. Najniža temperatura od 11 do 20, a najviša od 29 do 32 stepena.

