ВЕЧЕРАС КОНЦЕРТ ЧАЧАНСКИХ КУЛТУРНО- УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

Prema podacima Gradske izborne komisije, izlaznost u Čačku do 12 sati iznosi 19,8 odsto. To znači da je u prvih pet sati izbornog procesa glasalo skoro 19.000 Čačana sa pravom glasa. Za poslednja dva sata, od 10 do 12 sati, glasačko pravo iskoristilo je oko 11.500 građana Čačka. Pre godinu i po dana, na izborima […]

