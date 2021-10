ВЕЧЕРАС STAND UP SHOW “КРУШЕВАЦ ГЕТО“

The Nutcracker and the Four Realms, САД, 99 мин Једино што Клара жели је кључ, јединствени кључ који може да отвори кутју која садржи драгоцени поклон. Златна нит, која јој је показана на годишњој забави њеног кума, Дроселмајера, одвешће је у непознат и мистериозни паралелни свет. У том свету Клара упознаје војника по имену […]

