VELIKI USPEH ČAČANSKE TENISERKE JANE BOJOVIĆ

Češki grad Olomouc je od 5. do 11. avgusta bio domaćin profesionalnog turnira za teniserke, čiji je nagradni fond iznosio 15.000 dolara, tzv. fjučers. Na njemu je učestvovala naša sugrađanka Jana Bojović i zabeležila, do sada, najveći uspeh u karijeri, jer je uspela da stigne do polufinala.

Janin uspeh je još veći kada se uzme u obzir i činjenica da je naša teniserka do glavnog žreba morala da prođe dva kola kvalifikacija. Već u prvom kolu glavnog turnira Jana je nagovestila da može daleko da dogura, jer je pred njom, posle velike borbe u tri seta, položila oružje prvi nosilac Čehinja Magdalena Pantuhova. Zatim su poražene još dve predstavnice ove velesile, kada je u pitanju ženski tenis. Na žalost, u polufinalu je za Čačanku nepremostiva prpreka bila još jedna domaća takmičarka Martina Kudelova, koja je slavila sa 6:4; 6:0.

-Osećanja su mi pomešana, jer sam plasmanom u polufinale ostvarila svoj, do sada, najveći uspeh, a opet nisam najzadovoljnija prikazanom igrom u polufinalu. Protivnica je možda bila malo jača onih u kvalifikacijama, ali ovo mi je bio šesti meč i telo nije izdržalo. Pre meča sam primetila da mi je otekao zglob, pa sam umalo diskavalifikovana, jer je interevencija fizioterapeuta dugo trajala i zakasnila sam na njegov početak. To me je sve poremetilo i nisam bila u potunosti fokusirana – iznosi Jana svoje utiske iz Češke.

Sada je pred njom nekoliko dana laganijeg treniranja, a onda nastavlja punim gasom, jer će sledeće iskušenje biti u Vrnjačkoj Banji, gde će od 26. avgusta do 1. septembra biti održan turnir istog nagradnog fonda. Jana neće morati da igra kvalifikacije i to će predstavljati olakšavajuću okolnost. Ostaje da je posluži fortuna prilikom žrebanja, zaigra kako najbolje može i dobar rezultat neće izostati. Igra u Češkoj je pokazala da ima prostora za napredak i treba očekivati da će joj ostvareni rezultat u velikoj meri podići samopouzdanje.

