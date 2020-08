Vina, rakije i likeri bez aditiva u podrumu Irižanina u Preljini

Na porodičnom imanju Ljubivoja Irižanina u Preljini, uzgajaju se razne vrste voća, a najzanimljivije je što se sve one koriste za proizvodnju rakije, vina i likera. U podrumu Irižanina više je od 40 artikala voćnih vina i rakija, likera, koji se, što je najzanimljivije, prave po originalnoj recepturi Ljubivoja Irižanina, magistra voćarstva. Svi proizvodi su prirodni, bez aditiva, a jedini konzervans im je alkohol. Mnogi od njih su i dobar lek.

Ljubivoje Irižanin

Irižanin je veliki pobornik zdrave hrane i prirode, i uz pomoć porodice, supruge Vesne, sina Jovana i ćerke Zorice, koji studiraju Prehrambenu tehnologiju proizvodi čitavu paletu vina. A sve je, kao i obično, počelo sasvim slučajno i iz hobija.

Dugi niz godina imali su šljive i pravili rakiju, a 1990. godine su posadili kupinu, koju su prvo prerađivali za slatko, a zatim počeli da proizvode vino. Kupinovo vino ova porodica je prvo koristila radi sebe, zbog zdravlja, ali kasnije, proizvodnja se proširila. Ovo vino, odlično za krvnu sliku, sada je dobilo „saputnike“ od trešnje, višnje, ribizle…

-Mogu da se obrađuju sve vrste voća, ali da bude pre svega zdravo voće. U suštini svodi se na jednostavan princip. Od svakog crvenog voća može se napraviti vino, samo je pitanje da li to nekome treba. Baveći se komercijalom shvatio sam da je veoma bitno da imate lepezu proizvoda. Počeo sam sa kupinom, a onda malinom, ribizlom, borovnicom, jagodom… – priča Irižanin.



Likeri su specifična priča, kaže i navodi da ih ima različitih, pa čak i od mandarine koju, ne uzgaja on.

-U početku, pre šest, sedam godina o likerima nisam znao ništa, sem da je to piće koje ima uglavnom veštačku boju, aromu, miris, preslatko… Pitao sam se ko će to uopšte da pije? Onda sam uz maštu i sa prirodnim stvarima došao na ideju da pravim ono što se meni sviđa. Da napravimo od mandarine, kivija, od čega poželite, čak i od lubenice… To mi je bilo zanimljivo i mislim da će biti hit, kada lubenice prođu sa tržišta – kaže ovaj proizvođać.



Rakije proizvodi razne, viljamovka, kajsija i dunja, a na nju je najviše ponosan jer magistrirao na dunji, a kaže, neskromno, da je zbog lične tajne na koji je način pravi – nezamenjiva.



Pića u ovom porodičnom podrumu, služe i za dobro zdravlje.

-Orahovača je idalna za one koji imaju problem sa štitnom žlezdom, liker sa medom je dobar za imunitet, i sva vina su veoma bogata antioksidansima, tako da sa tim štitimo organizam od virusa – objašnjava Irižanin.



Veliki asortiman zadovoljava svačije želje, a kvalitet prizvoda dovodi jednog kupca ponovo u porodični podrum Irižinanina. Očekuje da će porodični biznis nastaviti njegova deca. Cena svih likera i vina je po 400, a rakija od 1.000 i 1.200 dinara po litru.



I. M.