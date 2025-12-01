ВИРУСА ИМА, АЛИ БЕЗ ТЕЖИХ СЛУЧАЈЕВА

СТАБИЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ
Вирус грипа потврђен је и у Моравичком округу, али су за сада то спорадични случајеви и без тежих клиничких слика. Осим грипа, бележе се и спорадични случајеви ковида, као и других респираторних вируса. Али, како оцењује др Аксентије Тошић, директор Завода за јавно здравље Чачак, тренутна епидемиолошка ситуација у свим локалним самоуправама Моравичког округа је стабилна и под контролом. Према искуству из последње две деценије, очекује се да вирус грипа буде много активнији у другој половини децембра, јануару и фебруару, па самим тим у том периоду биће и већи број оболелих.
– Тренутна активност вируса грипа је уобичајена за ово доба године. Немамо алармантне бројеве новоинфицираних и новооболелих, односно, нема неких великих „искакања“ из дана у дан, из седмице у седмицу. Нема ни тешких клиничких слика које би захтевале хоспитлизацију. Тежина оболевања пацијената креће се од благих симптома до средње тешких клиничких слика. Са релативно мало противепидемијских мера и малим ангажманом здравственог система успевамо да нема оног чега се највише плашимо – великог броја новоинфицираних и новооболелих у болницама. Због тога изабрани лекари и педијатри не траже верификацију за сваког пацијента који им дође на преглед, иако можда имају симптоме који подсећају на грип. Да би се са сигурношћу знало да ли је реч о грипу или некој другој респираторној инфекцији, неопходна је лабораторијска дијагностика – објашњава др Тошић.
Поред вируса грипа, у новембру су потврђени и други вируси – аденовирус, ковид, ротавирус, респираторни синцицијални вирус… Сви они, каже др Тошић, могу да дају сличне симптоме, карактеристичне за све респираторне инфекције – мање или више изражен кашаљ, температуру, малаксалост, болове у мишићима и зглобовима.
Да би се смањио ризик од вирусне инфекције треба спроводити опште мере превенције – избегавање већих скупова и дужег боравка у затвореном простору; чешће проветравање просторија; посете оболелима треба свести на минимум; користити заштитне маске; редовно прати руке…
– Све ове мере смањују шансу за инфекцију, а ако до ње и дође, инфекција ће бити са мањим бројем вирусних партикула. Самим тим и организам ће се лакше изборити са вирусом. Важне су и специфичне мере превенције, пре свега имунизација становника. Зато је значајно да се на време вакцинише што већи број пацијената, посебно изложених ризику, као и из угрожених група. Наиме, вакцина се препоручује особама код којих су могуће теже клиничке слике и компликације, односно, старијим од 65 година, пацијентима са дуготрајним, хроничним болестима. Они се, најчешће, и вакцинишу у првих петнаестак дана кампање имунизације. Најважнија индикација за вакцинацију је препорука изабраног лекара или педијатра, који најбоље знају своје пацијенте – истиче др Тошић и додаје да је број вакцинисаних у Моравичком округу већ неколико деценија уназад, а нарочито у последњих неколико година, у сталном порасту. За велики обухват имунизацијом, не само када је реч о грипу, значајну помоћ здравственом систему дају медији.
О успешности вакцинације говоре и овогодишњи подаци – од октобра до сада искоришћено је око 99 одсто добијених вакцина против грипа (више од 8.100 доза, што је за две хиљаде више у односу на период пре 15 година). Доктор Тошић каже да вакцина и сада има у здравственим установама и да још није касно за имунизацију. Ако буде повећаног интересовања, ЗЗЈЗ ће од Института „Батут“ тражити додатну количину. Препоручује се да они који тренутно имају неку акутну болест или симптоме сличне грипу одложе вакцинацију док не оздраве, како би њихов организам дао добар имуни одговор.
В. Т.
И ВАКЦИНА СЕ ПРОМЕНИЛА
Вакцинација против грипа спроводи се од половине прошлог века. Сама вакцина је, каже др Аксентије Тошић, од тада претпела значајне промене, пре свега, у квалитету и у технологији производње.
– Радио сам на имунизацији и у 20. веку. И тада је вакцине производио наш Институт „Торлак“, али је то била потпуно друга технологија. Сада је дато око 8.000 доза и немамо пријављену ниједну поствакциналну реакцију, чак ни благу – наглашава др Тошић.
ИМА И КОРОНЕ, АЛИ БЛАГЕ
Корона вирус који је пре пет година изазвао пандемију присутан је и сада. Сваке седмице Институту за јавно здравље достављају се подаци о броју новоинфицираних. И ови пацијенти су са благим клиничким сликама.
– То су спорадични случајеви. Али, знамо како је било и зато смо на опрезу, прати се и гледа у ком правцу иде активност вируса – каже др Аксентије Тошић.
ПЛАН ОДГОВОРА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА
Грип је, иначе, препознат као један од највећих јавно-здравствених ризика на територији Чачка, напомиње др Аксентије Тошић. На основу ове чињенице израђен је „План спремности и одговора на специфичне јавно-здравствене претње у кризним и ванредним ситуацијама“. Израда Плана реализована је у оквиру ширег пројекта о јавно-здравственим ризицима „ЕУ за здравствени систем Србије“, који реализује Министарство здравља уз подршку Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Сталне конференције градова и општина (СКГО), а у сарадњи са Светском здравственом организацијом, Програмом Уједињених нација за развој, Заводом за јавно здравље Чачак и Градом Чачком.