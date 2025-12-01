ВИРУСА ИМА, АЛИ БЕЗ ТЕЖИХ СЛУЧАЈЕВА

Kada je između dva svetska rata Đorđe Đoka Milovanović, pravnik po profesiji, osnovao i uređivao glasilo kome je nadenuo ime po mestu u kome se štampa, nije mogao ni slutiti da će biti izvor informacija Čačanima i u 21. veku. List je štampan u 600 primeraka, 200 je bio namenjeno domaćem, čačanskom tržištu, a ostali […]

