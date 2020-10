VIŠE PARA ZA ZELENE AKTIVNOSTI

Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Čačka za oblast zaštite životne sredine Mirjane Đoković, do sada je u Čačku podneto 12.000 poreskih prijava za ekološku taksu koju, po posebnoj Uredbi Vlade Srbije iz decembra prošle godine, plaćaju samo pravna lica i preduzetnici. Đoković očekuje da zeleni budžet bude oko 60 miliona dinara i da bi u skladu sa tim ubrzo pred odbornicima Skupštine grada trebalo da bude izmena programa zaštite životne sredine za 2020. godinu.

Pomoćnik gradonačelnika Čačka za oblast zaštite životne sredine Mirjana Đoković je veoma zadovoljna naplatom eko naknade, jer, kako je naglasila, bez tih sredstava nema ni zelenih aktivnosti, koje u ime grada realizuju javna komunalna preduzeća. Prema njenim rečima, do sada je podneto 12.000 poreskih prijava za ekološku taksu za pravna lica i preduzetnike i već je deset miliona dinara više novca, nego što je planirano buxetom za 2020. godinu:

– Uz pomoć “Komunalca”, “Gradskog zelenila” i Uprave za urbanizam uspeli smo da formiramo tim od deset ljudi, koji radi pod krovom Gradske uprave. Od 12.000 prispelih prijava, 9.350 smo ubacili u bazu i “razrezali” oko 53 miliona dinara, što je već sada deset miliona više, nego što smo planirali za budžetsku 2020. godinu. S obzirom na to da očekujemo da će punjenje budžeta našeg resora biti oko 60 miliona, a možda i više, ubrzo ćemo pred odbornicima Skupštine grada biti sa predlogom izmene programa zaštite životne sredine.

Đoković je podsetila da su eko taksu plaćala i fizička i pravna lica prema kvadraturi nepokretnosti, koja se oporezivala do marta 2019. godine, kada je taj način naplate ukinut, a novi model za pravna lica i preduzetnike uveden je posebnom Uredbom Vlade Srbije, iz decembra prošle godine:

– Neplaćanje ekološke takse od marta prošle godine uticalo je na smanjenje sredstava u zelenom buxetu, pa je intervenisano iz budžeta Grada, kako bi se završili svi planirani projekti. Ipak, početkom 2020. godine izostalo je punjenje budžeta, pa su mnoge aktivnosti ponela javna komunalna preduzeća, bez sredstava iz budžeta Grada. Sada ekološku taksu plaćaju pravna lica i preduzetnici, a iznos naknade se utvrđuje prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu i zavisno od toga da li su mala, srednja ili velika preduzeća. Naplata je dobra, sada na računu imamo 28,5 miliona, a svakodnevno se u ovaj resor slije od 500 hiljada do milion dinara. Smatram da je to dobro i da nam daje odrešene ruke da uradimo posao do kraja.

Dosadašnji ekološki budžet je bio između 30 i 34 miliona dinara, a očekuje se da će biti tri puta veći, nego prethodnih godina, jer kako navodi Mirjana Đoković, postoji “tamna brojka” od četiri do pet hiljada pravnih lica, koja su se oglušila o Uredbu Vlade, što će biti posao poreskih inspektora. Inače, proteklih meseci sprovedena je i kampanja koja je animirila veliki broj pravnih lica da ispune svoju obavezu.

N. R.