Više sati bez struje potrošači u Mrčajevcima i Donjoj Gorevnici

Danas će zbog radova na dalekovodu bez električne energije biti potrošači u Konjevićima i Baluzi Ljubićkoj u vremenskom periodu od 10:30 do11:00 časova.

Zbog rekonstrukcije mreže niskog napona bez električne energije biće i potrošači u Mrčajevcima, deo oko benzinske pumpe, u vremenskom periodu od 11:00 do 15:00 časova. Zbog navedenih radova doći će i do dva prekida u napajanju električnom energijom kompletnog konzuma Mrčajevci i dela Donje Gorevnice, od 11:00 do 12:30 i od 14:30 do 15:00 časova.

