SERVISNE INFORMACIJE za SREDU, 23. decembar

PORODILIŠTE

U poslednja 24 časa u Porodilištu čačanske Bolnice rodjene su TRI BEBE: dva dečaka i jedna devojčica.

HITNA POMOĆ

Za protekla 24 sata obavljeno je 19 pregleda u ambulanti i 48 kućnih poseta.

GREJANJE

Nema planiranih radova. Eventualne kvarove građani mogu prijaviti pozivom na telefon 320 666.

ELEKTRODISTRIBUCIJA

Danas će zbog radova na dalekovodu bez električne energije biti potrošači u Konjevićima i Baluzi Ljubićskoj u vremenskom periodu od 10:30 do11:00 časova.

Zbog rekonstrukcije mreže niskog napona bez električne energije biće i potrošači u Mrčajevcima, deo oko benzinske pumpe, u vremenskom periodu od 11:00 do 15:00 časova. Zbog navedenih radova doći će i do dva prekida u napajanju električnom energijom kompletnog konzuma Mrčajevci i dela Donje Gorevnice, od 11:00 do 12:30 i od 14:30 do 15:00 časova.

VODOVOD

U Mostarskoj ulici, kod broja 6, kao i u Ulici Milorada Jevtovića Šmita, kod broja 26, došlo je do kvara na vodovodnoj mreži, koji će biti sanirani u toku dana. Moguće je kratkotrajno zatvaranje vode na pomenutim lokacijama, dok traju radovi.

Zbog radova na prevezivanju na vodovodnu mrežu u Ljubiću, iznad stare škole, moguće je redukovanje u snabdevanju vodom dok traju radovi.

U ostalim delovima vodosistema snabdevanje vodom je redovno.

AUTOBUSKI SAOBRAĆAJ

Autobusi na gradskim, prigradskim i međugradskim linijama saobraćaju po redu vožnje.

ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ

Polasci za Požegu i Kraljevo – po redu vožnje (322-518).

DEŽURNA APOTEKA

Dežurna apoteka je Dr Dragiša Mišović.

VAŽNI TELEFONI

Tačno vreme – 195

Telefonski imenik – 11811

Prijava telefonskih, TV I internet smetnji 19771

Policija -192 i 363-000

Vatrogasna služba – 193

Hitna pomoć – 194

Dom zdravlja – 357 -717

Medicina rada – 324-278

Apoteke – “Dr Momčilo Katanić” 340 385 i “Dr Dragiša Mišović” 322-296

Grad Čačak – 309 – 099

JP “Gradac” – 303-200

JKP “Komunalac” – 557-8-202 I 557-8-203

JKP “Gradsko zelenilo” – 537-3-760

JKP “Čačak” – 320-666 (dispečer) i 322-618 (centrala)

JKP “Vodovod” – 303 (centrala) i 5562-524 (prijava kvarova)

Autoprevoz – 400-099, 321-651 i 349-010

Železnička stanica – 322-518

Eletrodistribucija – 322-084 (prijava kvarova) I 304-400 (centrala)

Crkva – 343-900

Turistčka organizacija Čačak – 343-721

Dom kulture – 325-071

Biblioteka “Vladislav Petković Dis” – 340-860

Medjuopštinski istorijski arhiv – 342-860

Narodni muzej – 322- 169

Umetnička galerija “Nadežda Petrović” – 322-375

Institut za voćarstvo – 325-579

Poljoprivredna savetodavna stručna služba – 320-710