Višekratne ekološke vrećice za voće i povrće

U odabranim Maxi, Tempo, Shop&Go prodavnicama i u Mega Maksiju, na odeljenju pijace, kupcima su na raspolaganju višekratne vrećice pogodne za pakovanje voća i povrća.

Organizacije širom sveta upozoravaju javnost da jednokratne plastične kese koje čovek koristi u proseku 25 minuta ostaju u životnoj sredini do petsto godina. U tom periodu one emituju otrovne materije koje zagađuju ekosisteme, vodotokove, zemljište, vodu, hranu. Evropska unija godišnje proizvede 3,4 miliona tona plastičnih kesa, a to odgovara težini više od dva miliona automobila.

U želji da dodatno smanji upotrebu plastične ambalaže, ali i da našu okolinu učini čistijom, kompanija Delez Srbija ponudila je kupcima na odeljenju pijace u odabranim prodavnicama vrećice za voće i povrće. Vrećice od recikliranog materijala su višekratno ekološko rešenje, a mogu da se koriste za odmeravanje, pranje i čuvanje voća i povrća.

„Temi zaštite životne sredine pristupamo vrlo odgovorno i strateški. Kompanija je tokom prethodne godine reciklirala više od 10.000 tona ambalažnog otpada, a kroz različite aktivnosti koje realizujemo trudimo se i da među kupcima podignemo svest o važnosti očuvanja ekosistema. Upotrebom višekratnog modela za pakovanje voća i povrća zajedno činimo korak napred ka lepšem i čistijem okruženju kome svi težimo“, istakla je Milica Popović, menadžer korporativnih komunikacija kompanije Delez Srbija.

Višekratne vrećice različitih dimenzija za voće i povrće mogu se pronaći u odabranim Maxi, Tempo, Shop&Go prodavnicama i u Mega Maksiju, a odabirom ovog ekološkog rešenja pruža se doprinos čistijim ulicama i gradovima širom naše zemlje.

Ča Glas