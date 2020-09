„VODOVOD“ POČINJE SA UTUŽENJIMA POTROŠAČA

Javno komunalno preduzeće “Vodovod” Čačak prinuđeno je da tokom septembra i oktobar tuži određen broj potrošača koji duži vremenski period nisu izmirili dugovanja, izjavio je direktor tog preduzeća Zoran Pantović. Kako je objasnio Pantović, odluka o tužbama je prolongirana nekoliko meseci zbog celokupne situacije u kojoj se nalazimo.

-S obzirom na to da se dugovanja povećavaju, mi ćemo po zakonu morati da utužimo potrošače. Zato ih molimo da dođu, da izmire dugovanja, da se dogovorimo. I pravljenje reprograma je vrlo diskutabilno, do sada smo imali 3.000 reprograma gde su građani to manje više poštovali – rekao je Pantović.



Reprogrami su bili napravljeni na iznos od 123.000.000, a do sada je naplaćeno 97.000.000 dinara.



-Međutim, i tu ima određenih problema zbog čega treba biti dosta obazriv. Kada utužite potrošača, po zakonu predmet odlazi kod izvršitelja, više nije u „Vodovodu“. Plaća se izvršitelju koji nama prenosi pare, ali i on ima određene troškove- rekao je Pantović, i još jednom apelovao na potrošače da se jave u kancelarije „Vodovoda“, pre nego što stignu do tužbe.

I. M.