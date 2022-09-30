Септембар, ђаци (фото: Мима Зиндовић)
Društvo Grad

Време облачно, али и топло

G. D. Komentara (0)

ИЗВОР: РТС

Променљиво облачно и топло време, понегде с кишом и пљусковима. Највиша температура до 29 степени.

Облачно и топло време у земљи. Ујутру понегде са краткотрајном кишом, после подне у Војводини и са локалним пљусковима са грмљавином.

Септембар, ђаци (фото: Мима Зиндовић)
Фото: Мима Зиндовић

Време променљиво – облачно и топло, понегде киша

Јутарња температура од 10 до 17 степени, а највиша дневна од 26 до 29 степени.

У Београду ујутру киша, током дана суво, с температуром до 28 степени.

И у суботу облачно, али топло време. Температура до 30 степени.

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