Vremenska prognoza od danas do 31. decembra

Vremenska prognoza – 28. decembar

Za nama je hladan i snežni vikend, a izvesno je da će sneg padati i dalje na planinana, dok u ostalom delu zemlje biće toplije i uglavnom suvo. Duvaće košava, na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima,u većini mesta, temperatura viša za desetak stepeni, najviša od 11 do 16 stepeni.

28. 12. 2020. Ponedeljak: Umereno do potpuno oblačno, vetrovito i topšlije, u većini krajeva suvo, na jugu i juigozapadu mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni, u Pomoravlju, južnom banatu i planinskim predelima sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 1 do 5 stepeni, najviša od 11 do 16 stepeni. Upozorenje: Udari vetra > 24 m/s, verovatnoća 90%.

29. 12. 2020. Utorak: Pretežno oblačno, vetrovito i toplo, ponegde slaba kiša, uglavnom na zapadu i jugozapadu, sneg u višim planiskim predelima. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i u košavskom području jak, južni i jugoistočni, u južnom Banatu olujne snage. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, najviša od 8 do 17 stepeni. Upozorenje:Udari vetra > 24 m/s, verovatnoća 90%.

30. 12. 2020. Sreda: Pretežno oblačno, vetrovito i toplo, mestimično kiša, sneg u višim planiskim predelima. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i u košavskom području jak, južni i jugoistočni, u južnom Banatu olujne snage, tokom dana u slabljenju. Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, najviša od 8 do 17 steppeni . Upozorenje: Udari vetra > 24 m/s, verovatnoća 70%.

31. 12. 2020. Četvrtak: Pretežno oblačno, vetrovito i toplo, mestimično kiša, sneg u višim planiskim predelima. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i u košavskom području jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 9 stepeni, najviša od 8 do 13 stepeni.

IZVOR: RTS