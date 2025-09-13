ВРТИЋ ПУ „СУНЦЕ“ БИЋЕ ГОТОВ НАЈКАСНИЈЕ ДО ПРОЛЕЋА

Седница Скупштине Општине Горњи Милановац одржана јуче, почела је минутом ћутања у знак сећања на преминулог Јована Томовића, истакнутог привредника и значајног имена у Горњем Милановцу.
Након одавања поште, председник Скупштине Лазар Николић отворио је заседање. Дневни ред је допуњен са седам нових тачака, па су одборници разматрали укупно 22 тачке.
На почетку седнице, председник Николић затражио је од одборничке групе „Узинат“ да обуставе директан пренос седнице путем YouTube платформе, док се ово питање не регулише у складу са скупштинском процедуром. Због инсистирања на преносу, шефици одборничке групе, Татјани Милошевић, прво је изречена опомена, а потом и мера удаљавања са седнице. Након њеног удаљавања, одборници „Узината“ наставили су снимање седнице, али не и пренос уживо.
Седница је, уз бројна полемисања након детаљног образлагања сваке тачке дневног реда, трајала нешто дуже од четири сата.
- Oдржали смо минут ћутања поводом смрти бившег и познатог председника општине, господина Јована Томовића. Морали смо да донесемо одлуку у складу са пословником и да не дозволимо снимање уживо од стране одборничке групе „Узинат”. Једна од најзначајнијих тачака је и извршење буџета. Извршење је контролисано. У принципу, пројекти су, цикличне природе. Извршења многих пројеката се очекују у другој половини године. Изабрали смо господина Жељка Цветковића за директора Музеја рудничко-таковског краја. Тако да можемо рећи да смо поред свих генералних тенденција које постоје, остварили једну радну атмосферу – истакао је Лазар Николић по завршетку заседања.
Председник општине, Дејан Ковачевић, одговарао је на свако питање и примедбу одборника током заседања.
-Што се тиче асфалтирања и других инфраструктурних радова, резултати ће се видети у наредном периоду кроз извршење буџета. Један од најзначајнијих пројеката за Горњи Милановац биће уређење корита реке Деспотовице. Средства за овај пројекат обезбеђена су од Републике Србије. Уређењем реке и њене обале, не само да ће се отворити могућности за рекреацију, већ ће се створити и услови за развој нових бизниса дуж корита реке – нагласио је Ковачевић.
Једно од питања тицало се и изградње Предшколске установе „Сунце” у Невадама.
– Пројектант, који је изабран путем јавне набавке, мислим да је из Јагодине, није применио одговарајуће стандарде приликом израде пројекта. Након што је Општина ангажовала стручни надзор, утврђене су грешке у пројектовању. Контактиран је пројектант, који је одбио даљу сарадњу, тврдећи да је радио по закону и да је пројекат био контролисан, што је услов за добијање грађевинске дозволе. Због утврђених неправилности, Јавно правобранилаштво прикупља документацију. Пројектант ће бити тужен за све додатне радове који нису обухваћени првим пројектом, а који су неопходни како би се објекат изградио у складу са стандардима за предшколске установе – навео је председник Општине Горњи Милановац.
Како је речено, очекује се да изградња вртића буде готова најкасније до пролећа.
– Због сумње да је пожар на вртићу изазван људским фактором, покренут је поступак од стране Јавног тужилаштва. Очекује се да ће радови почети током октобра и трајати три до четири месеца, уколико буде блага зима. Уколико зима буде оштрија, радови ће трајати дуже, али се свакако очекује да ће на пролеће Горњи Милановац добити модерну зграду ПУ „Сунце” – навео је Ковачевић.
Одборници скупштинске већине нису усвојили одлуку Надзорног одбора ЈКП „Горњи Милановац“ о поскупљењу цене грејања.
Кабинет председника Општине Горњи Милановац
Приредила: В. Ј.