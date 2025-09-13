“БОРАЦ МОЦАРТ” У РУМУНИЈИ

Екипа “Борац Моцарта” је на половини припремног периода за наступ у предстојећој сезони АдмиралБет АБА 1 лиге. Одиграла је три контролне утакмице, а овог викенда изабраници Саше Оцокољића наступају на турниру Радеи, где ће 13. и 14. септембра имати прилике да одиграју два меча са јаким екипа наших суседа. Осим Чачана, наступиће “Орадеа”, игра у Лиги шампиона, нови члан АБА 1 лиге “Клуж” и “Влча”, која уз ова два тима спада у најјаче румунске екипе.
– Пружићемо колико можемо у овом тренутку, јер због повреде Фундића играћемо са девет играча. У припремном периоду нисмо у могућности да отказујемо сусрете и зато одлазимо са оним који су тренутно на располагању – каже тренер “Борац Моцарта” Саша Оцокољић.
По Оцокољићевим речима, у састављање тима се кренуло релативно касно, крајем августа, а у међувремену ситуација се искомпликовала.
– Још нисмо комплетни, а додатни проблем нам ствара Фундићева принудна пауза, због повреде листа, од десетак дана. Нажалост, преговори око Болдвиновог наступа су у таквој фази да се он, за сада, неће враћати, тако да смо у ситуацији да тражимо новог играча на позицији организатора игре. Практично, недостају нам два до три играча. Желели бисмо да доведемо још неког млађег високог играча. То није лако, зато што је већина таквих играча отишла у Америку на студије.
Тренутно највеће појачање и игри у рекету је некадашњи репрезентативац Словеније Жига Димец (32 године, висок 211 сантиметара) који иза себе има завидну каријеру у којој освајање титуле Европског шампиона 2017. године са „змајчекима“ има посебно мето.
В. Д.