“БОРАЦ МОЦАРТ” У РУМУНИЈИ

Екипа “Борац Моцарта” је на половини припремног периода за наступ у предстојећој сезони АдмиралБет АБА 1 лиге. Одиграла је три контролне утакмице, а овог викенда изабраници Саше Оцокољића наступају на турниру Радеи, где ће 13. и 14. септембра имати прилике да одиграју два меча са јаким екипа наших суседа. Осим Чачана, наступиће “Орадеа”, игра у Лиги шампиона, нови члан АБА 1 лиге “Клуж” и “Влча”, која уз ова два тима спада у најјаче румунске екипе.

Саша Оцокољић са својим играчима и сарадницима на јучерашњем тренингу

– Пружићемо колико можемо у овом тренутку, јер због повреде Фундића играћемо са девет играча. У припремном периоду нисмо у могућности да отказујемо сусрете и зато одлазимо са оним који су тренутно на располагању – каже тренер “Борац Моцарта” Саша Оцокољић.

По Оцокољићевим речима, у састављање тима се кренуло релативно касно, крајем августа, а у међувремену ситуација се искомпликовала.

– Још нисмо комплетни, а додатни проблем нам ствара Фундићева принудна пауза, због повреде листа, од десетак дана. Нажалост, преговори око Болдвиновог наступа су у таквој фази да се он, за сада, неће враћати, тако да смо у ситуацији да тражимо новог играча на позицији организатора игре. Практично, недостају нам два до три играча. Желели бисмо да доведемо још неког млађег високог играча. То није лако, зато што је већина таквих играча отишла у Америку на студије.

Тренутно највеће појачање и игри у рекету је некадашњи репрезентативац Словеније Жига Димец (32 године, висок 211 сантиметара) који иза себе има завидну каријеру у којој освајање титуле Европског шампиона 2017. године са „змајчекима“ има посебно мето.

В. Д.

ОВЧАР И КАБЛАР СУ ИДЕАЛНА МЕСТА ЗА ПЛАНИНСКЕ ТРКЕ

У Овчар Бањи је јуче одржана планинска трка, тзв. трејл, на којој је учествовало око 200 такмичарки и такмичара из Србије. Организоване су надметања у две дисциплине. Прва је подразумевала трчање од Овчар Бање до врха Каблара и назад. Деоница је била дуга 12 километара, а том приликом су тркачи морали да савладају висинску разлику […]
Чачанске игре на води

У организацији Спортског центра „Младост“, у четвртак, 8. августа, одржаће се Чачанске игре на води, на Градским базенима са почетком у 19.30 часова. У Играма учествује 40 такмичара, узраста од 7 до 10 година, подељених у 6 екипа које ће се надметати у традиционалним и модерним играма на води. Првопласирана екипа ће добити пехар, а […]
„ЛАЛЕ“ ИЗНЕНАДИЛЕ ЧАЧАНЕ

  Синоћ је у 14. колу КЛС „Борац“ у Новом Саду доживео пораз од „Војводине“ 97:98 (25:26; 28:24; 16:26; 28:22). Утакмица је одиграна у дворани СПЦ Војводина пред 900 гледалаца. Победник је одлучен кошем Дејана Јањића три секунде пре краја сусрета. „Борац“ је 28 секунди пре краја водио са 97:96, али су Чачани дозволили да […]

