VUČIĆ: DECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU MOĆI ĆE NAPOLJE KAD GOD ŽELE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je doneta odluka da se roditeljima sa decom koja imaju smetnje u razvoju dozvoli kretanje tokom bilo kog dela dana, bez obzira na zabranu kretanja koja važi određenim satima tokom radnih dana i vikendima, prenosi agencija Beta.



Vučić je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da će roditelji sa decom koja imaju smetnje u razvoju moći tokom bilo kog dela dana da izađu napolje, a ne samo u terminu od 18 do 20 časova.



Kako prenosi Beta, prethodno je u odluci Vlade Srbije do koje su mediji došli, bilo navedeno da će roditeljima sa decom sa autizmom biti dozvoljeno kretanje svakog dana od 17 do 20 sati radnim danima, kao i subotom i nedeljom od 15 do 20 sati. Vučić je rekao da su te odluke promenjene i da je odlučeno da im bude dozvoljeno kretanje tokom bilo kog dela dana.

Izvor: BETA