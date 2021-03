Vučić: Niš-Čačak biće za sat i po,uskoro kreće izgradnja deonice Adrani-Mrčajevci

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će ceo auto-put od 112 kilometara od Pojata do Preljine biti završen za tri godine i da će tada moći da se stigne od Čačka do Niša za najviše sat i po, a od Kraljeva do Niša za sat i 15 minuta.

„Verujem da ćemo do kraja godine odnosno do januara 2022. imati gotov auto-put od Pojata do Kruševca do mesta Makrešane“, rekao je Vučić nakon obilaska radova na mostu preko Južne Morave kod Stalaća, koji će biti dug 248 metara.

Vučić je, na pitanje da li će da počne izgradnja auto-puta na trasi Čačak-Karaljevo, što je obećano za ovu godinu, istakao da uskoro kreće, kako je rekao, sektor tri, sekcija osam, a kasnije i sekcija devet.

„Adrani-Mrčajevci kreće već za mesec dana“, objasnio je predsednik i istakao da je za Adrane važno uređenje vodotoka, jer su plavili svaki put.

Na pitanje šta je sa obnovom mostova koji su srušeni tokom poplava 2019. godine, uz konstataciju da su samo tri napravljena, Vučić je rekao da mu je najvažnije što je u Sirči izgrađen most, što je obećao ranije.

„Proveriću sam šta je sa ostalim mostovima. Pre nego što dođem u Kraljevo građani će moći da vide da smo spremni da obnovimo mnogo više“, rekao je Vučić i dodao da će se nastojati da se obnovi što je moguće više.

Naglasio je da spajanje autu-putem Čačak-Kraljevo znači mnogo, i da posle ostaje da se poprave putevi.

„Zatim ćemo moći da maštamo i pokušamo da proširimo put ka Raški i Novom Pazaru. A Novi Pazar će dobiti vezu preko Požege, Arilja i Ivanjice. Čitav južni i jugozapadni deo zemlje biće povezan sa centralnim delom“, naglasio je predsednik.

Izvor: RTS