Vučić: Sutra stiže 500.000 doza Sinofarma, do kraja meseca – dva miliona vakcina

Sutra u našu zemlju stiže još 500.000 doza kineske vakcine Sinofarm, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Dva miliona doza je Srbija obezbedila do kraja februara, naglasio je predsednik posle video-samita koji organizuju Kina i 17 zemalja. Rekao je i da je kineski predsednik potvrdio da će doći u Srbiju.

„Stiglo je jutros 50.000 Sputnjika V za prvu dozu, a u naredih 15 dana dobićemo još 50.000 za drugu dozu te vakcine. Obezbedili smo da 15. i 22. februara u našu zemlju stigne još 88.000 Fajzerovih vakcina, 42.000 plus 46.000. Potpisali smo ugovor i sasvim je izvesno da ćemo do 20. februara dobiti i Astrazeneka vakcine, i to između 125 i 150 hiljada“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ponosan sam na sve koji su radili na tom projektu, naveo je. Dodao je da se Sinofarmove vakcine u ovom trenutku nalaze u našem magazinu u Kini. Zahvalio je predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, „posebno predsedniku Kine Siju“ koji je dao „ogromnu podršku“, ali i „prijateljima iz Britanije i Indije“ da bismo došli po bilateralnih ugovora do Astrazeneka vakcine, i to „ne onog dela vakcina koje ćemo svakako dobiti preko Kovaks programa i preko drugih programa saradnje, preko EU“.

Vučić je naveo i da još nijednu vakcinu iz Kovaks programa nismo dobili.

Imaćemo milion vakcinisanih i revakcinisanih, dva miliona doza je Srbija obezbedila do kraja februara, istakao je.

Idemo na dalju masovnu vakcinaciju, da bismo spasavali živote ljude, dodao je.

Zahvalio je svima u vladi na trudu da se obezbede vakcine.

Izvor: N1