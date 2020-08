VUK JEREMIĆ, PREDSEDNIK NARODNE STRANKE: „BOJKOT IZBORA JE HRABAR KORAK KOJI ĆE DONETI PROMENE“

„Uspešnim bojkotom izbora, koji su bili raspisani na teritoriji RS, okončan je jedan važan period. Narodna stranka je pružila veliki doprinos u realizaciji ove ideje, jer je čvrsto stala iza svoje odluke i održala zadatu reč“, rekao je Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke, na pres konferenciji u Gradskom odboru ove partije u Čačku. Žrtva opozicionih stranaka koje su ostale dosledne obećanju da neće učestvovati na izborima, kako Jeremić veruje, isplatiće se veoma brzo, pa bi naredni izbori, prema njegovoj proceni, trebalo da budu fer i pošteni.



Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke, i dr Aleksandar Radojević, predsednik Gradskog odbora Narodne stranke

Govoreći o bojkotu izbora, Jeremić je naveo da se danas u medjunarodnoj javnosti više ne postavlja pitanje da li je Srbija demokratska zemlja ili nije, niti se to stavlja pod bilo kakvu sumnju, obrazlažući to velikim uspehom opozicionih političkih stranaka koje su ostale dosledne svom obećanju.

-Mi smo do 21. juna imali situaciju u kojoj smo morali da diskutujemo sa sagovornicima iz sveta da li je Srbija demokratska zemlja, ali danas niko više ne postavlja to pitanje. Važno je bilo proći kroz taj stadijum, jer izbori u Srbiji nikada više neće biti održani pod uslovima kakvi su bili ovi poslednji. Bilo je neophodno da opozicija bojkotuje izbore, kako bi oni naredni bili fer i pošteni. Stranke koje su se odlučile na bojkot učinile su veliku žrtvu, kako bi što pre došlo vreme u kome može nešto da se promeni. Ovi izbori nisu mogli da donesu promene, pa čak i da su na njima učestvovale sve stranke iz opozicije. Ovaj put smo napravili jedan hrabar korak, održali smo reč i smatramo da su se stekli uslovi da se sledeći izbori održe pod drugim okolnostima, u prisustvu medjunarodnih posmatrača – rekao je Jeremić.



Predsednik Narodne stranke smatra da je bojkot izbora bio podjednako važan i za stranu i za domaću javnost, kako bi se realno sagledala situacija.

-Čak i ovi izbori na kojima nije bilo opozicije nisu mogli da prodju bez neregularnosti i sada je toga svesna i domaća i medjunarodna javnost. Sledeći izbori biće fer i pošteni i sada je to, pre svega, na svima onima koji nastavljaju da se bave javnim poslom i promenama u Srbiji. Na tim izborima će doći do promene ukoliko se ispune dva uslova. Kao prvo, neophodno je da postoji politička organizacija koja je u stanju da iznese izborni proces, a drugo – izbore treba da prate medjunarodni posmatrači. U diplomatskom domenu, izborićemo se za medjunarodne posmatrače, ali ukoliko nema političke organizacije koja ima dobru infrastrukturu na terenu, bez obzira koliko će taj opozicioni predsednički kandidat biti jak – neće doći do promene, jer neće imati dovoljno svojih ljudi da prebroje glasove – naglasio je Jeremić.