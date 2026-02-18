„ВУКОВА НАГРАДА“ ЗОРАНУ РАЈИЧИЋУ

Gradska biblioteka „Vladislav Petković Disˮ će u petak, 2. aprila i ponedeljak, 5. aprila 2021. godine biti domaćin jednom od najčitanijih pesnika za decu, Dejanu Aleksiću, čime će biti obeležen Svetski dan dečje knjige. Ovom prilikom će biti dodeljena priznanja najvernijim čitaocima bibliotečkih ogranaka u Prijevoru, Preljini, Mrčajevcima i Zablaću. Programi se održavaju po sledećem […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

