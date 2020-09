ZA BICIKLISTE “BORCA” ČETIRI TITULE PRVAKA DRŽAVE

Čačak je u subotu, 26. septembra, bio domaćin Prvenstva države u brdskoj i kriterijumskoj (uličnoj) vožnji. Takmičenje su organizovali Biciklistički klub “Borac” i Biciklistički savez Srbije, a učestvovali su biciklisti svih uzrasnih kategorija, od mlađih poletaraca do mastersa.

Boško Veličić osvaja brdsko prvenstvo

U prepodnevnim satima vožena je brdska trka, čiji je start bio u Beljini, a onda je sledio uspon preko Pridvorice i Tijanja do prevoja na Jelici. Od čačanskih biciklista prva mesta su osvojili kadet Boško Veličić i masters (kategorija C) Bojan Vasović. Senior Marko Danilović, poletarac Stefan Vučićević, kadet Dejan Cogoljević i masters Miroslav Bogdanović (kategorija C) bili su trećeplasirani.

Centralnim gradskim ulicama je tokom popodneva održana kriterijumska trka. Vreme nije bilo naklonjeno učesnicima, jer je povremeno bilo pljuskova, staza je postala klizava, ali je, na sreću, uprkos više padova, sve prošlo bez težih posledica.

Dejan Cogoljević je uspeo da prvi prođe kroz cilj i okitio se titulom kadetskog prvaka, dok je Boško Veličić bio četvrti. Bojan Vasović je bio najbolji i na ravnom, pa je objedinio titule u konkurenciji mastersa (kategorija C), a rezultat sa brdske vožnje ponovio je i Miroslav Bogdanović. Marko Danilović ovog puta nije imao odgovarajuću podršku svojih drugara iz tima, pa je morao da se zadovolji četvrtim mestom, pošto su trojica biciklista “Partizana” vozila složno i domogla se pobedničkog postolja.

Dejan Cogoljević i Boško Veličić prilikom proglašenja najboljih za NAGRADU ČAČKA

Bojan Vasović prilikom dodele NAGRADE ČAČKA

Osvajači NAGRADE ČAČKA u seniorskoj konkurenciji.

Sabiranjem oba rezultata dobijeni su pobednici u generalnom plasmanu za NAGRADU ČAČKA. U senirskoj konkurenciji prva dva mesta su zauzeli takmičari beogradskog “Partizana” Admir Kolašinac i Dušan Vesković. Treća pozicija pripala je Marku Daniloviću. Kod kadeta Dejan Cogoljević je bio prvi, a Boško Veličić treći. Iste pozicije su zauzeli mastersi Bojan Vasović i Miroslav Bogdanović u kategoriji C, dok je poletarac Stefan Vučićević trećeplasiran.

V. D.