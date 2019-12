ZA TRI MESECA PROŠLO VIŠE OD MILION I PO VOZILA AUTOPUTEM MILOŠ VELIKI

Od 1. septembra do 1. decembra auto-putem “Miloš Veliki” od Preljine do Obrenovca, prošlo je 1.165.211 vozila, rečeno je agenciji MNA u “Putevima Srbije”.

Foto: Morava info

Krajem novembra završeni su radovi na proširenju naplatne stanice Preljina. Time će se smanjiti gužve koje se po pravilu dešavaju u vreme praznika.

Deonica od Ljiga do Obrenovca puštena je u saobraćaj 18. avgusta, a za 18. decembar najavljeno je otvaranje deonice od Obrenovca do Surčina, čime će auto-put od Čačka do Beograd biti u punom profilu.

Ovaj put će značajno približi Zapadnu Srbiju i Beograd, pošto će se od glavnog grada do Čačka stizati za oko sat vremena.

Trasa auto-puta E-763 predstavlja krak Transevropske magistrale koji na području Srbije i Crne Gore povezuje njen osnovni pravac od Gdanjska do Atine i Istanbula sa Jadranskim morem i lukom Bar.

Izvor: MNA