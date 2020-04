ZABRANA KRETANJAU ČAČKU (FOTO)

Za sve građane Srbije na snazi je potpuna zabrana kretanja koja će trajati do ponedeljka u 5 sati ujutru. Agencija Mna prenosi da su se na ulicama Čačka tokom pre podneva mogli videti policijske patrole, vozila i radnici komunalnih službi, dostavna vozila, ali i po neki građanin pod pretpostavkom da ima dozvolu za kretanje.



Građani su svoje kućne ljubimce mogli da šetaju jutros od 08:00 do 10:00 časova, a isto će moći da urade i večeras i to od 23:00 do 01:00 sat posle ponoći. Sve to će biti moguće i sutra u isto vreme. Šetnja može trajati 20 minuta, do 200 metara od mesta prebivališta.



Bitno je napomenuti da bez obzira na zabranu kretanja, ukoliko građani osete bilo kakve tegobe ili treba da se jave u svoj dom zdravlja u slučaju sumnje na korona virus, nikako ne treba da odlažu odlazak i svakako neće biti sankcionisani ukoliko zbog toga napuste svoj dom.

Izvor: MNA