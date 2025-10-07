ЗАЈЕДНИЧКИМ РАДОМ ДО ДОБРИХ РЕЗУЛТАТА

БОРИВОЈЕ ГАЧИЋ, ДОБИТНИК ЗЛАТНЕ ПЛАКЕТЕ ЗА ЗАСЛУГЕ
Током недавно одржане свечаности поводом Дана Сектора за ванредне ситуације у Лапову додељена су признања најзаслужнијима. Златна плакета за заслуге додељена је Боривоју Гачићу, потпуковнику ватрогасцу, команданту Ватрогасно-спасилачког батаљона Чачак, који у служби ради 24 године.
– Захвалио бих Сектору за ванредне ситуације, на челу са начелником Луком Чаушићем, Управи ватрогасно спасилачке јединице на челу са начелником Недељком Гагићем, начелнику Одељења Милану Ерићу, као и свим бившим и садашњим колегама из Одељења за ванредне ситуације у Чачку, а нарочито из Ватрогасно-спасилачких јединица, који носе део заслуга за ову награду, јер да није њиховог рада, ни ја не бих могао да постигнем резултате због којих сам награђен – рекао је Боривоје Гачић, командант Ватрогасно-спасилачког батаљона Чачак. Такође, оно што је веома важно у овом послу је и подршка породице и пријатеља, јер често морате да их ставите по страни како би неком другом помогли.
Иако је по струци дипломирани машински инжењер, Гачић истиче да и када би вратио време, опет би се бавио овим хуманим послом, који, како каже, човеку уђе у крв, а чињеница да сте некоме помогли, пружа непроценљив осећај среће.
– Овај посао почео сам да радим 24. децембра 2001. године, као командир чете јер смо тада по формацији били чета, а касније, како се служба развијала постали смо батаљон, а самим тим постао сам командант батаљона. Завршио сам Машински факултет, никада нисам мислио да ћу се бавити и овим послом, а сада када бих вратио време, опет бих кренуо истим путем. Ово је леп и хуман посао, код свих колега и код мене јавља се леп осећај када некоме помогнемо, када спасимо нечији живот, нажалост, има и ружних тренутака, али то је оно што чини овај посао оваквим каквим јесте – казао је Гачић.
Организованост, обученост кроз разне врсте обука и тренинга код нас и иностранству, спремност, храброст, солидарност, изузетна физичка спремност само су неке од особина које треба да поседује ватрогасац-спасилац. Тимски рад и сложност у екстремним условима често су од кључног значаја за успех акције.
– Ватрогасци морају прво бити безбедни и сигурни да би некоме могли да помогну. Има доста адреналина када се нешто деси, то нас дуго држи, јер ово су ипак екстремни услови, долазите до максималних граница своје издржљивости. Тамо где неко неће да стави ногу, ви стављате главу. Када је реч о високим температурама, када су пожари, поплаве, техничке интервенције у саобраћају и друге врсте интервенција, то су све случајеви у којима наше колеге дају свој максимум како би спасили некога или некоме спасили имовину. Важно је учити, унапређивати своја знања и уколико мисле некоме да помогну, морају, пре свега, они бити безбедни, што је најважније – истакао је Гачић.
Од почетка године припадници Сектора за ванредне ситуације спасили су 1.024, а интервенисали у више од 31.000 ванредних ситуација, од чега у готово 25.000 пожара. Формирана у оквиру МУП-А 2009. године, јединица броји око 4.500 припадника.
Фото: Архива саговорника
В. Ј.