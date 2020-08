Zaražene trudnice u čačanskom porodilištu uspešno izlečene i rodile zdrave bebe

Od marta, početka proglašenja epidemije, Porodilište u Čačku je funkcionisalo besprekorno, radilo se punim kapacitetom i obavljeno je oko 600 porođaja, rekao je za “Čačanski glas” načelnik odeljenja dr Aleksandar Urošević. Reorganizacijom su stvoreni svi neophodni uslovi za lečenje i porođaj trudnica zaraženih korona virusom. Kako kaže doktor Urošević, dosta pozitivnih trudnica je ležalo u izolacionom delu, ali su sve, nakon lečenja i potvrde PCR testova da su negativne vraćene kući, a porođaji su protekli kako treba. Svaka beba, od trudnica koje su preležale virus, je testirana i nijedna nije bila pozitivna. Trudnice se otpuštaju kući nešto ranije nego inače, a tate bebe mogu da vide na blic



Jedan deo Ginekologije (ulaz od glavne kapije) je izolacioni blok za sve trudnice sa sumnjom na korona virus, kao i one koje su pozitivne, ali i za sve ostale ginekološke pacijentkinje. U ovom delu je takođe opredeljen porođajni blok za porodilje koje bi bile pozitivne, ali takvih do sada nije bilo. Takođe, postoji posebna sala u Hirurškom bloku za trudnice pozitivne na koronu koje bi morale da se porađaju carskim rezom, ali ni ti slučajevi do sada nisu zabaleženi.



-Uglavnom su naše pacijentkinje imale lakšu kliničku sliku, boravile su kod nas, primale terapiju koja je određena za trudnice, sve dok ne budu PCR negativne, nakon čega su odlazile kući. Od njih su se neke u međuvremenu porodile. Svi porođaji su bili uspešni – rekao je dr Urošević.



On je istakao da su u koordinaciji sa infektolozima, a posebno dr Brankom Jovanovićem, uspešno lečili trudnice. Rekao je takođe, da su uspostavili kontakte sa nadležnim tercijarnim ustanovama, kako bi zaražene trudnice sa težom kliničkom slikom slali tamo na lečenje, ali, srećom ni za tim nije bilo potrebe.



-U nekim momentima i po više trudnica je ležalo u izolacionom bloku. Bilo ih je sa različitim stadijumima trudnoće, ranim, ali i pred porođaj. Ali, sve te trudnoće, kao i porođaji su uspešno privedeni kraju. U subotu smo porodili trudnicu, koja je pre dvadesetak dana bila pozitivna i lečena kod nas na Odeljenju, otpuštena sa dva PCR negativna testa – navodi primer dr Urošević. On napominje da ni lekari u Porodilištu nisu imali iskustva sa koronom, kao ni ostali, ali smatra da je od prevashodnog značaja ponašanje trudnica, koje izuzetno hvali.

-Ono što je presudno je da se trudnice što pre jave kod svog lekara ako primate simptome. To je bila ključna stvar, one su se javljale na vreme. Znamo za neke dramatične slučajeve trudnoće koji su se dešavali po Srbiji, i prema nekim informacijama koje smo mi dobili, bili su uzrokovani “zapuštenom infekcijom”, odnosno nepravovremenim lečenjem – kaže dr Urošević.



Porodilje se, tokom ove epidemiloške situacije, otpuštaju kući malo ranije. One koje se porađaju spontano odlaze nakon dva dana, umesto dosadašnjih tri, a one kod kojih je rađen carski rez otpuštaju se treći postoperativni dan.



Kako je objasnio dr Urošević, trude se da maksimalno smanje rizik mogućnosti kontakata, a samim tim i zaražavanja. I trudnice su obavezi da nose maske, pa i pred porođaj, dok šetaju, ali ne i tokom porođaja, zbog načina na koji se on izvodi.

Doktor Urošević je posebno želeo da pohvali kolektiv Ginekologije i Porodilišta, koji čini 80 medicnskih radnika.



-Za razliku od ustanova u kojima su se pojavljivali sporadični slučajevi “izbegavanja posla”, mi nismo imali niti jednu osobu u kolektivu koja je za ovih šest meseci odsustvovala iz bilo kojih razloga, bolovanja i koje čega… Radili su svi punom parom. Niko nije bio bolestan ni od lekara, ni od sestara, ni od medicinskog osoblja. Pet naših sestara smo dali kao ispomoć Kovid odeljenju, kao i koleginicu koja je na specijalizaciji, što je nama moglo da oteža posao- rekao je dr Urošević, ističući da je Porodilište radilo bez pauze, bez smanjenja obima posla, punim kapacitetom.

I. M.



TATE MOGU DA VIDE BEBU “NA BLIC”

U okviru Porodilišta više nema prostorije u kojoj tate mogu videti svoju bebu, ali u, kako kaže doctor Urošević uspevali to da učine na blic kada dođu da potpišu priave rođenja. Sa druge strane, doctor ističe da su novopečeni roditelji I po tom pitanju veoma razumni, pa mame naprave fotografiju bebe, pošalju telefonom, snalaze se I ne pprave problem, s obzirom na to da se ne zadržavaju više od tri dana u Porodilištu. Naravno, iznimni su slučajevi ako je beba u inkubatoru, pa je potrebno duže da borave na odeljenju.