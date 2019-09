ZAVRŠENO KUPANJE NA BAZENIMA, SUTRA SE DIŽU USTAVE I NA PLAŽI

Posle 85 dana, kupališna sezona na gradskim bazenima se završava, a nadležni u Sportskom centru “Mladost” kažu da je bila najuspešnija do sada.

“Na prvom mestu moram istaći da je sa aspekta bezbednosti sezona bila besprekorna. To je svakako najbitnije i to je podatak koji nas sve u SC ‘Mladost’ čini izuzetno zadovoljnim. Za osamdesetak kupališnih dana kroz kapiju bazena je prošlo blizu 70.000 kupača sa plaćenim dnevnim kartama. Ako tome dodamo naše posetioce koji su kupili sezonske ili mesečne karte, pa čačanske Vukovce, dolazimo do brojke koja do sada nikada nije ostvarena. Ponosni smo na taj podatak, ali još jednom podvlačim da je uprkos toliko velikom broju posetilaca sve bilo besprekorno što se tiče bezbednosti”, izjavio je direktor SC “Mladost” Miloš Stevanić.

Podseća da je uz svakodnevne sadržaje na bazenima bilo i dodatnih aktivnosti. Održane su igre na vodi za školarce, a Čačak je upravo na ovom prostoru bio domaćin finalnog takmičenja ”City Games”.

“Želja nam je da iz godine u godinu obogaćujemo ponudu za naše posetioce. Poboljšan je kvalitet usluga koji se ogleda u većem broju ležaljki, kao i rekonstrukciji platoa za sunčanje. Ovako uspešna sezona nam daje još veći podstrek i motiv da i narednih godina ulažemo u dalji razvoj bazena i čvrsto verujem da će naši brojni posetioci iz godine u godinu imati sve bolje uslove”, rekao je Stevanić.

Dizanjem ustava na brani u utorak će biti okončana i kupališna sezona na gradskoj plaži.

“Odgovorno tvrdim da smo kao ustanova koja je nadležna za rukovođenje plažom dali sve od sebe da se steknu uslovi za kupanje. Bilo je dosta okolnosti na koje mi nismo mogli uticati i ostaje da se nadamo da će već od naredne godine kupališna sezona na gradskoj plaži biti kao i prethodnih godina i kakvu uostalom zaslužuju građani Čačka. To je uostalom pokazala slika sa plaže koju je u nedelju posetio veliki broj naših sugrađana. Ta činjenica pokazuje da smo maksimalnim trudom počeli da vraćamo poverenje Čačana u njihovo omiljeno kupalište”, zaključio je Stevanić.

Izvor: SC Mladost