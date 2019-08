ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA „PRIČA U LICE“ BIĆE NA ŽELOVOM IGRALIŠTU

Šef projekta izgrade Koridora 11 Ivan Pavlović rekao je za RTS da putnici iz Beograda do početka auto-puta mogu doći putem pored Ade ka Obrenovcu, ali i obilaznicom preko Ostružničke petlje. Dodaje da je putnicima od Beograda do Mislođina, početka novog auto-puta potrebno od dvadeset do trideset minuta. Ivan Pavlović je gostujući u Jutarnjem Dnevniku […]

