ZELENI PIJAC SA PODZEMNOM GARAŽOM, A POPODNE SLOBODAN GRADSKI PROSTOR

-Naša želja jeste da se Planskim aktom Centar, koji je to i predvideo, na skoro jedan hektar, u centru grada uredi površina koju zauzima Zeleni pijac. Mislimo da nema potrebe da se ona koristi tokom čitavog dana i večeri, već da tokom popodneva bude kao trg – izjavio je nedavno gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Direktor JP „Komunalac“ Petar Domanović rekao je da bi naredne godine trebalo da bude urađeno projektno rešenje za rekonstrukciju zelenog pijaca. Ona bi, prema rečima Domanovića, trebalo da ima podzemnu garažu, kompletno rekonstruisanu pijačnu zgradu i bude popodne otvorena za različite gradske sadržaje. Do kraja januara, kako je rekao Domanović, biće završeno idejno rešenje.

-I mi iz Komunalca, kao i gradsko rukovodstvo na čelu sa gradonačelnikom doneli smo odluku odluku da se za početak počne sa projektovanjem. Realizacija idejnog projekta počinje u decembru, a izvodiće ga stručna komisija sastavljena od pet članova. Nadam se da ćemo krajem januara imati gotovo idejno arhitektonsko i urbanističko rešenje – kaže Domanović. Kako objašnjava, Grad je podržao ideju da se u toku 2020. godine, na osnovu idejnog rešenja, uradi glavni projekat, koji će dati i procenu cene radova.

– Na taj način bismo u nekom narednom periodu, možda već krajem iduće godine, ili početkom 2021. “ušli u zatvaranje konstrukcije za finansiranje”. Moramo znati red veličina. Koliko će to da košta i na koji način će se finansirati, da će to biti oblik finanasiranja koji može odmah da se primeni odlučiće Grad. To će biti sigurno skupa investicija, od nekoliko miliona evra i ako želimo da uredimo taj prosrtor onako kako je primereno centru grada, moramo pažljivo ući u projekat – objašnjava Domanović.

Direktor JP “Komunalac” kaže da će njegovi, kao i predstavnici Grada, projektantima i urbanistima dati smernice za propjektovanje, ali, naravno struka će reći šta je moguće, a šta ne. Domanović podseča da je reč o veoma komplikovanoj površini, 92 ara koja su nepravilana parcela I izlazi na više ulica, što je, smatra on, veoma komlikovano I za projektovanje.

Plan je da ispod pijaca postoji podzemna garaža za potrebe pijaca, da se rekonstruiše glavna pijačna zgrada i površina oplemeni raznim gradskim sadržajima koji će biti stalno dostupni građanima.

– Naša ideja je da otvorimo prostor, najpre od Sinđelićeve ulice. Da to bude otvorena površina, koja bi nakon završetka pijačnog dana mogla da se opere, ošisti i sklone tezge i da služi za neku sasvim drugu namenu. Nije nam ideja da napravimo pijac kakav je danas, da se posle 16 časova zaključa. Urbanisti bi trebalo da projektuju tako da se taj prostor uklopi u urbanističko građevinsku, arhitektonsku, radničku i trgovinsu celinu, ono što Čačak zapravbvo jeste. Ne da napravimo tržnicu koja će biti zaključani tržni centar, nego otvoren gradski prostor – zaključuje Domanović.

