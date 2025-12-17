ЖИВОТ И ДЕЛО ДРАГИШЕ ВАСИЋА
Уторак, 23. децембар у 18 ч.
Велика сала Градске библиотеке
Учествују: Мило Ломпар, Борисав Челиковић, Владимир Димитријевић, Милош Тимотијевић, Милица Васовић
Вечерас, у 19,30 у Клубу Културног центра Чачак биће одржано предавање под називом „КАКО ПРЕЖИВЕТИ ХАОС?“ Данас се чини да се све слабије сналазимо у комуникацији, да нам други нису важни, па чак ни ми сами себи. Често се узајамно не разумемо и још се на то постепено навикавамо. То је један од очигледних показатеља хаоса […]
Филмски програм Дома културе КО ТО ТАМО ПЕВА – специјална пројекција рестауриране копије филма Србија, 1980, 86’ Специјална пројекција рестауриране копије филма. Југословенска кинотека уз подршку компаније ВИП Мобиле реализује пројекат под називом „ВИП Кинотека“ дигиталне рестаурације за очување српске филмске баштине. Први филм у оквиру пројекта је једно од најбољих дела домаће кинематографије из […]
Пројекат града Чачка као прве националне престонице културе 2023. године, „Чачанска родна“, представљен је у понедељак, 12. децембра, у простору Културног центра у Чачку. Реч је о пројекту који је инспирисан европском престоницом културе покренуло Министарство културе Србије уз подршку Владе Републике Србије као један од својих најзначајних пројеката. Презентацији пројекта, чији су носиоци све […]